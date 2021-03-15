美港貨倉閉關逾40年突重開　網民：喺度幾十年首次見佢開閘

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-15 20:17

位於荃灣巿中心黃金地段的美港貨倉，閉門深鎖逾四十年。近日有市民發現美港貨倉不僅重開，更有重型車輛進出。消息一傳開，隨即有不少市民擔心歷史悠久的美港貨倉會面臨拆卸或進行其他發展。有區議員直指美港貨倉紅磚式建築「好靚」且有歷史價值，惟同時指出該地是私人地方，若要爭取保育會有一定難度。

資料顯示，美港貨倉的創辦人為蔡聲白，1894年在浙江出生，畢業於美國麻省理工。在回流中國後，與上海絲綢大王莫觴清的女兒結婚，其後接手了上海美亞織綢廠，後因40年代未內地政局動蕩，蔡聲白移居香港，成立香港美亞織綢廠，於荃灣青山公路荃灣段現址設倉，並命名為美港貨倉。

美港貨倉的創辦人為蔡聲白。蔡聲白在40年代末移居香港，成立香港美亞織綢廠，於荃灣設倉。美港貨倉則是當年留下的產物。（曾鳳婷攝）

而美港貨倉正是當年留下的產物，至1977年，蔡聲白離世後，貨倉就一直空置，當年附近的工廠建築如中國染廠（中染大廈的前身）隨著時間演變成為商業大樓及商場，只有美港貨倉仍原汁原味保留原址，閉門深鎖逾40年。

近日有市民發現美港貨倉閘門重開，更有重型車輛進出，有網民將車輛晚上進出貨倉的相片上載至facebook地區群組，引發熱議，有人形容：「我人生幾十年第一次見到美港貨倉打開大閘。」亦有人形容是居住荃灣二十多年以來的奇景，擔心上址是否進行拆卸重建。

記者今日(15日)前往美港貨倉視察，發現現場停泊兩架重型車輛，其中一架從貨倉駛進出，並有數名工人正在工作，利用吊臂車把倉庫內的雜物取出，當中包括一些圓筒形組件。有工人向在場記者透露，他們於昨日開始獲委派到場清理倉庫雜物，但對倉庫日後發展一無所知。

荃灣愉景區議員劉卓裕表示，美港貨倉為一個優美的建築與周邊的高樓大廈有著巨大的分別，設計獨特：「以紅磚去走嘅建築物，係呢家好少有。」他指若美港貨倉真的拆卸，感到十分可惜，惟因物業屬私人持有，若想爭取保育會存在一定難度。

當年附近的工廠建築如中國染廠（中染大廈的前身）都隨著時間變成商業大廈，只有美港貨倉則原汁原味保留在原址，閉門深鎖逾30年，未有打開。劉卓裕認為其設計特別：「以紅磚去走嘅建築物，係依家好少有」。（曾鳳婷攝）

劉卓裕指，美港貨倉在區內討論度不高，很多人知道建築物屹立荃灣多年，但大多也不知道其歷史和過往用途，認為美港貨倉正代表荃灣由紗廠轉型成新市鎮的重大發展歷史，更能反映出荃灣前世今生，故現階段他傾向先詢問市民意見，再作打算。