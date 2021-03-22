逾千年歷史漁村碼頭設備破落　最快明年進行改善工程

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-22 19:33

政府2017年發表的施政報告中提出改善本港舊公眾碼頭，至今已推展至第二階段，有逾千年歷史的馬灣涌漁村，其公眾碼頭獲納入計劃內，土木工程署今日（22日）向離島區議會文件簡介斜坡式獨木橋設計，目標刊憲後2022年將工程上馬。

馬灣涌昔日屬繁盛小漁村

馬灣涌漁村公眾碼頭位於東涌西部的鄉村，鄰近逸東邨，據稱早於公元618隋朝至907年五代十國年間已開始有人聚居，並發展成為漁村，盛產稻米、蒜蔥、花蟹及鱲魚等，至今擁有逾千年歷史，曾為本港其中一條最繁盛的漁村之一。風光明媚、環境寧静的馬灣涌村保留了漁村傳統，尤其適合漫步觀賞日落和看海，也可從村中的舢舨、魚網等景物感受昔日風貌。村民居住棚屋，並利用碼頭上落漁獲，至今碼頭成為租船出海釣魚，以及遊客乘船至村內的海鮮酒家吃海鮮的泊點。

土木工程署向離島區議會交通及運輸委員會提交的文件顯示，馬灣涌公眾碼頭主要由村民或漁民使用，原身並非由政府建造及保養，由於碼頭計計簡陋，水深亦不足及繫泊設備損毁，影響船泊安全性，有需要進行改善工程，故獲納入為《改善碼頭計劃》第二階段的十個重建公眾碼頭之一。

工程爭取明年上馬

根據初步設計方案，新碼頭以沿舊碼頭再伸延，以慢落斜及獨木橋方式延至海邊，務求增加更多泊位，署方指工程不屬於《環境影響評估條例》下的指定工程項目，但施工期間，承建商仍會實根據初步環境評審結果進行水質監控、採用低噪音裝備及隔泥幕等適當環境緩解措施，有關工程詳細設計及斟探，會根據《前濱及海床(填海工程)條例》刊憲，爭期於2022年動工。