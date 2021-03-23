灣仔區議會討論改善交通方案　區議員學者居民狠批「優化變惡化」

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-03-23 15:59

運輸署早前提出銅鑼灣白沙道改劃行人專用區交通優化方案，引起區內居民極大迴響，灣仔區議會今日（23日）討論有關議題，多名居民、區議員及學者質疑有關方案既違背《施政報告》提出「香港好易行」中以人為本的方針，更有可能無法疏導交通，反將外來車流引入內街，令「優化方案變成惡化方案」，運輸署回應會收集各界意見，再進行修正，強調目前未有最終定案。

灣仔區議會發展、規劃及交通委員會今早討論「恩平道、蘭芳道、白沙道、啟超道、利園山及富明街交通方案」諮詢，方案建議取消白沙道行人專用區，改將啟超道劃為行人專用區；目前位於恩平道的的士站，亦建議移至蘭芳道，並且將恩平道規劃為雙線單程，蘭芳道將改為公共交通專用道路；利園山道行車方向由南行改北行等。

學者：新方案加劇人車爭路的矛盾

早前有份參與該區交通研究的香港運輸研究學會資深會員熊永達表示，運輸署建議方案改變車流方向，但在道路面積無可能擴闊的情況下，只會令車流及人流增加，他尤其關注到將啟超道改劃為行人專用區，將成為人車爭路的集中矛盾點，無法舒緩路面擠塞情況，建議應集中車流管制，例如限制只有公共交通工具或在某條街道有上落貨等工商需要的車輛，才獲准駛入街內。

白沙道街坊及業主立案法團主席鄺先生表示，居民已習慣現有步行街模式，形容運輸署的建議「唔係優化方案，而係惡化方案。」他擔心會將啟超道車流引入白沙道，會加劇塞車情況，並影響居民與商戶的生活習慣。

區議員：不解決老細車難成事

區議員李碧儀擔心，利東街重建令廈門街變成雙線行車的繁忙街道便是反映現有方案問題缺失的最佳例子，雙線車路引入車流後，大量車輛違泊，佔據一條行車路，結果廈門街變成單線雙程車路，認為運輸署把方案看得太理想化，在未有解決違泊的問題前，便同時引入新車流，「問題未解決，就加入新問題。」建議署方應先暫停有關方案，經諮詢各持份者意見再作商討。

委員會副主席陳鈺琳質疑，新方案將小巴站及的士站一同劃至蘭芳道內上落，只會塞上加塞，無助解決問題。

區議員林偉文憂慮，「老細車」問題一直困擾該區，「佢哋可以坐車去完LV買袋，上車兜圈第二度買名牌。」加上利園商場停車場一旦泊滿，場外排隊同樣會塞死整條街道，建議白沙道劃成只准公共交通工具駛入的專線道路。

運輸署：未有最終定案

運輸署代表回應，就違例泊車問題，已設下路牌禁區，正密切監察有關情況，有需要會聯同警方執法。署方亦理解居民對交通優化方案的憂慮，會用試行形式分階段推進不同建議，再視乎車流及人流變化，再檢討及修改方案。

然而，區議會主席楊雪盈直指現今看到對方案持反對意見較支持者多，直指方案非以人為本，反引入更多車流，質疑為何運輸署硬要推出試行方案，而非制定新方案再交區議會討論。副主席麥景星亦對現行方案有保留，認為無理由一字不改，將不合理及合理的建議一併放入方案內供議員考慮。

警方代表表示，過去三個月內在該區發出800張定額罰款告票，主要集中於利園山道及恩平道等一帶。

立法會議員兼灣仔區議員謝偉俊亦建議，既然各方均對方案有異議，建議署方一動不如一靜，加強執法取代在區內進行過大交通改動。

運輸署代表重申，會收集地區及各持份者建議，經整理後再進行檢視，強調目前方案未有定論，亦可以作出修改與檢討。