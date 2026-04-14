加價｜港島東區4條綠VAN線申請加幅13%　運輸署稱審批後已減增幅

專線小巴營運成本持續上升，港島東區4條路線向運輸署申請加價，整體加幅為約13%。多名東區區議員對多條東區專線小巴近年車費相繼上調表示關注，憂慮加價將加重基層市民負擔，並引發載客量下降與削減班次的「惡性循環」。運輸署回應指，在考慮地區意見及營辦商財政狀況後，已將加價幅度適度調低，建議車費加幅由營辦商提交的0.5元至0.7元，調低至0.4元至0.5元不等。



專線小巴(資料圖片/林靄怡攝)

東區區議員李清霞連同多名議員，包括洪連杉、植潔鈴等在區議會提交文件指，專線小巴是東區居民出行的重要工具，但近年區內多條專線小巴路線相繼加價，部份升幅超過 10%。

議員特別點名往返康怡花園及太古站的33M號線，指該路線班次頻密且覆蓋人口密集區，是不少學生、長者及基層市民的通勤命脈。議員質疑，大幅加價不僅直接增加生活開支，更可能導致乘客流失，營辦商隨後或會因客源減少而削減班次，最終導致服務質素下降，嚴重影響社區便利性。

33M專線小巴往返康怡花園及太古站。(網上圖片)

針對議員質疑，運輸署回覆指港島專線小巴32、32A、33及33M線營辦商早前已提出加價申請，整體加幅約為13%。現時32線及33線全程收費5.6元，32A及33M全程收費3.9元。

運輸署表示，在審核申請時已考慮營辦商的財政狀況，包括其營運成本、收入及前景等、服務水平以及市民的接受程度。署方強調，該組路線上一次調整車費已是2022年7月，在平衡營運及乘客負擔後，署方已行使「把關」職責， 將原先營辦商要求的0.5元至0.7元加幅，調低至0.4元至0.5元不等。

如按運輸署建議調整，32線及33線全程新收費約為6元至6.1元，32A及33M全程新收費約為4.3元至4.4元。

運輸署。（資料圖片）

運輸署指現時在批准加價前，均會透過民政事務處收集地區人士意見，並與相關持份者跟進。署方承諾將繼續密切監察該組小巴的營運表現，確保加價後能維持相應的服務水平。合居民需求。