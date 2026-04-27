深水埗文青集中地互動平台啟用　3晚表演均告滿座

一連三日的「青出於南2026@連青・南昌」（SPARKFEST 2026）在深水埗南昌社區中心舉行，周日（26日）結束，主辦機構「連青人網絡」稱成功吸引不少青年到場體驗，三晚表演均告滿座，即場歌曲錄製及工作坊場場爆滿。



新生代歌手於青年音樂會獻唱，氣氛熱烈。(主辦機構提供圖片）

青年音樂會表演團體。(主辦機構提供圖片）

主辦機構表示，數以百計的年青人擠滿剛正式啟動的「連青・南昌」活動平台，實現即場錄歌的歌星夢、在舞台上唱歌跳舞的巨星夢，以及憑創意做生意的商人夢。年青觀眾則享受Buskers駐場、舞蹈老師教舞、品嚐美味飲品及小食，全部免費。

「青出於南 2026 @ 連青・南昌」 專業錄音室常爆滿。(主辦機構提供圖片）

「青出於南」創意市集邀請11位「連青人網絡」會員參與，以零租金擺檔，產品類別涵蓋手作、環保、創科等，部份參加者更是首次參與市集。

在巿集首次擔任檔主的葉盈盈，以印度五千年歷史的植物彩繪藝術Henna，融入自製富香港特色圖案如霓紅燈及茶餐廳等，即席客製「港式無痛紋身」，既傳統又新潮。

由市集檔主即場帶領手作工作坊。(主辦機構提供圖片）

檔主以印度五千年歷史的彩繪藝術Henna，製作「港式無痛紋身」。(主辦機構提供圖片）

年紀最小的檔主是17歲的中五生鄧欣藍，她在外婆啟蒙下以閒置毛冷鉤織可愛飾物，實踐「變廢為寶」，他們皆因「連青・南昌」此免費平台，一賞創業夢。主辦機構稱活動吸引不少青年到場體驗。

「連青・南昌」乃民青局為「連青人網絡」逾2.6萬名會員提供一個可以發揮才華及創意的實體平台，藉此落實行政長官年前提出的《青年發展藍圖》。啟動禮上周五（27日）舉行，由民政及青年事務局局長麥美娟主禮，共同主禮包括大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光、中聯辦青年工作部副部長萬寧、民青局副局長梁宏正及青年專員陳瑞緯。

「青出於南2026@連青・南昌」4月24日舉行啟動禮，主禮嘉賓包括民政及青年事務局局長麥美娟（左三）、中聯辦青年工作部副部長萬寧（右三）、民政及青年事務局副局長梁宏正（右二）、青年專員陳瑞緯（左一）、大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光（左二）以及「連青人網絡」幹事會組長蘇穎瑜（右一）。(主辦機構提供圖片）

麥美娟致辭時表示， 「連青・南昌」是行政長官李家超在2024年《施政報告》中提出的實體青年互動平台，旨在為民青局「連青人網絡」會員提供一個持續互動的匯聚點，作為《青年發展藍圖》措施的實踐基地，以加強政府和青年發展委員會與青年人在參與各項青年發展項目後的溝通及協作。

黃永光致辭時指出，青年是社會未來發展的重要力量，基金亦將全力支持香港青年把握十五五時期國家和香港發展的重大機遇。他指今次一連三日的大型青年主題活動，獲得政府及社會各界的鼎力支持，正正是提供了一個很好的機會，讓青年人可以發揮潛能。

「連青・南昌」毗鄰港鐵南昌站，位處文青集中地，設施包括共享空間、靜音艙、設音樂室、錄音室及舞蹈室等。未來將與本地年輕樂團及舞蹈團體合作，舉辦各類工作坊、訓練班及表演，讓更多青年展現才華。