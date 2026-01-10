維園文創市集V Mart正式營運　設寵物友善區、新春辦狗狗運動會

位於維多利亞公園的文化創意藝術市集「V Mart」今日（10日）正式營運，集合超過30個攤位和工作坊，涵蓋文創產品及手作工藝等，每逢周末及公眾假期舉行。文化體育及旅遊局指，試業近一個月人流暢旺，檔主及市民的反應非常正面。



農曆新年將至，市集由即日起推出「新春萌寵」主題，增設寵物友善區域和寵物打卡點；舉辦狗狗運動會、新春造型比賽及寵物領養活動等。



由康文署及保良局合辦的維園文化創意藝術市集2026年1月10日舉行開幕典禮。V Mart在2025年12月12日試業後開始營運，不時展現多元化趣味盎然的主題，以增添對本地居民及旅客吸引力。文體旅局副局長劉震（右二）、保良局主席何芷韻（左一）及康文署署長陳詠雯（右一）在市集與攤位檔主合照。（政府新聞處圖片）

由康文署及保良局合辦的維園文化創意藝術市集2026年1月10日舉行開幕典禮。V Mart在2025年12月12日試業後開始營運，不時展現多元化趣味盎然的主題，以增添對本地居民及旅客吸引力。圖示市民在新年節慶「打卡」位拍照。（政府新聞處圖片）

去年5月政務司副司長帶領的旅遊熱點工作組公布9項個熱點項目，其中包括在維多利亞公園增設逢周末及公眾假期舉辦的市集。其後康樂及文化事務署及保良局合辦的文化創意藝術市集「V Mart」上月12日試業，並在今日（10日）舉行開幕典禮。

即日起推出新春萌寵主題 增設寵物友善區及打卡點

康文署表示，V Mart將不時展現多元化的趣味主題，以增添吸引力，例如農曆新年將至，即日起推出「新春萌寵」主題，包括增設寵物友善區域和寵物打卡點；舉辦狗狗運動會、新春造型比賽及寵物領養活動等。

由康文署及保良局合辦的維園文化創意藝術市集2026年1月10日舉行開幕典禮。V Mart在2025年12月12日試業後開始營運，不時展現多元化趣味盎然的主題，以增添對本地居民及旅客吸引力。圖示市民參觀市集的攤位。（政府新聞處圖片）

集合逾30個攤位和工作坊 文體旅局︰反應非常正面

文化體育及旅遊局副局長劉震致辭時指，V Mart集合超過30個攤位和工作坊，涵蓋文創產品、手作工藝、原創藝術、潮流特色小食飲品等，當中不少檔主為首次參與市集，包括本地新晉設計師、藝術家或社會企業。

劉震表示，V Mart試業近一個月人流暢旺，檔主的反應非常正面，市民普遍覺得市集有新意，更有長者光顧小食檔後認為品嚐到「小時候的味道」。

由康文署及保良局合辦的維多利亞公園文化創意藝術市集2026年1月10日舉行開幕典禮。圖示文體旅局副局長劉震（左二）、保良局主席何芷韻（左一）、康文署署長陳詠雯（右二）及保良局副主席林承毅（右一）在開幕典禮主持儀式。（政府新聞處圖片）

逢周六、日及公眾假期中午12時至下午9時開市

V Mart位於維園的噴水池廣場及南亭廣場，現時每逢周六、日及公眾假期中午12時至下午9時開市（預計至今年11月底），營運時間或因應維園的大型活動調整。