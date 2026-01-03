黃大仙祠月老殿竣工　2.14情人節辦主題活動　推月老手繩等文創品

嗇色園黃大仙祠月老殿上月已重建竣工，今日（3日）舉行重光揭幕儀式，隨即吸引大批善信「手印結紅線」求月老助結良緣。善信除了在月老殿日常參拜外，更可申請舉行具法律效力的道教婚禮科儀，儀式包括拜天地、合巹交杯等，由義覺道長親任婚姻簽署之監禮人。



為弘揚月老文化，嗇色園預告今年西方情人節及中國元宵佳節，將在月老殿舉辦主題活動，同時推出多款文創產品，包括心月之約手繩、情侶皮手繩、月老姻緣簿造型公仔、月亮心心公仔等，價錢則尚未公布。



嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺道長）率領一眾黃大仙祠經生主持「月老殿揭幕開光科儀」。（嗇色園圖片）

新殿兩壁採用玻璃外牆設計加強採光，牆上掛有傳統吉紅如意結，寓意吉祥連連。（嗇色園圖片）

月老殿設備老化重建 新殿融合傳統與現代建築美學

嗇色園黃大仙祠早於2011年奉祀「月老及佳偶天成神像」，由於原有奉祀神像的設備日催老化，去年遂於鳳鳴樓廣場原址重建月老殿，以提升善信參神的體驗，經歷近10個月的工程後，上月已全面竣工。

新殿兩壁採用玻璃外牆設計加強採光，牆上掛有傳統吉紅如意結，寓意吉祥連連；天花藻井繪有祥雲、龍鳳、鳥紋及喜鵲等圖案，並懸掛雙囍吊頂天花，象徵月老送喜，融合傳統與現代建築美學。

典禮及科儀禮成後，月老殿隨即開放，吸引大批善信參拜。（嗇色園提供圖片）

善信在金童或玉女像與月老之間的大紅繩上繫上小紅繩，祈求月老協助廣結善緣。（嗇色園提供圖片）

月老殿重光首日吸引大批善信「手印結紅線」求良緣

嗇色園今午（3日）12時舉行月老殿重光揭幕典禮，為月老殿牌匾、月老像及金童玉女像揭幕，由嗇色園監院、國家級非遺代表性傳承人李耀輝（義覺道長）主持開光科儀。

月老殿在儀式完成後正式開放，殿上楹聯寫上「月老殿前金童繩繫三生約 鳳鳴樓畔玉女手牽百世緣」，吸引大批善信「手印結紅線」參拜，在金童或玉女像與月老之間的大紅繩上繫上小紅繩，祈求月老協助廣結良緣。

嗇色園指，道教尊月老為「媒神」，宋代以來廣受民間敬奉，月老不僅牽引姻緣，亦主人際眾緣，包括人緣、貴人緣、財緣、事業緣、子女緣及夫妻緣等。

善信可申請在月老殿舉行道教婚禮 獲政府認可具法律效力

嗇色園黃大仙祠大殿早於1997年獲政府認可，成為本港首間法定道教婚禮場地，善信若獲遴選會員推薦，可申請舉行道教婚禮科儀，在「赤松黃大仙」座前宣讀誓詞及簽署結婚證書，並在月老殿上完成婚禮，由義覺道長親任婚姻簽署之監禮人。

月老殿竣工後已完成首場婚禮，新人參考道教經典與傳統禮俗，融入現代婚禮的簡潔，儀式包括拜天地、合巹交杯、加冠插金花等傳統元素，即融入「簪」、「冠」等古禮，象徵成家之責。

西方情人節及元宵節將辦活動 推文創產品「月老手繩」

此外，嗇色園為進一步弘揚月老文化，今年2月14日西方情人節及農曆正月十五（3月3日、元宵佳節）期間，將在月老殿舉辦主題活動，同時推出多款文創產品。

當中便包括心月之約手繩、情侶皮手繩、姻緣美滿冰箱貼、月老姻緣簿造型公仔、月亮心心公仔、黃大仙祠及財神宮主題冰箱貼，價錢則尚未公布。