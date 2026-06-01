運輸署下月在4街道試行咪錶感測器　AI分析車位佔用情況

運輸署公布將於7月2日起，在柴灣吉勝街、土瓜灣長寧街、土瓜灣新碼頭街、以及荃灣路德圍的咪錶下方加入感測器，為期6個月。感測器全日24小時運作，利用人工智能記錄咪錶位的使用狀況或佔用咪錶位的物件，讓有關政府部門能更全面掌握咪錶位的佔用情況及作出跟進，署方稱不會記錄任何車輛登記號碼或人臉。



運輸署下月2日起，在柴灣吉勝街、土瓜灣長寧街、土瓜灣新碼頭街，以及荃灣路德圍，展開為期6個月的新感測器試驗計劃。（資料圖片／梁鵬威攝）

人工智能分析咪錶位佔用物件類別

新感測器會安裝在現有咪錶正下方，24小時運作。系統會記錄咪錶位的使用狀況，並利用人工智能，分析咪錶位佔用物件的類別，讓駕駛人士能獲取更準確的泊車位資訊，有關政府部門亦能更全面掌握咪錶位的佔用情況及作出跟進。

感測器不會記錄任何車輛登記號碼或人臉

運輸署指，感測器僅會收集泊車位的佔用狀況或物件，不會記錄任何車輛登記號碼或人臉，並會嚴格遵守個人資料私隱條例的要求，確保數據收集、處理及使用符合相關條例的規定，感測器會被調校至僅覆蓋有關咪錶位。署方表示，收集的數據將會加密處理，以保障有關數據不會在未經授權的情況下被查閲、處理或使用。