駕駛者注意｜香港仔及城隧今起加價至8元　咪錶下周日起15分鐘4元

另外，停車收費錶亦將於下星期日（28日）起加價，最高收費由每15分鐘2元調整至每15分鐘4元。



香港仔隧道和城門隧道即日起收費由現時的5元提高至8元。（資料圖片/張浩維攝）

城門隧道。（資料圖片）

香港仔及城門隧道今起劃一加價至8元，運輸署預計新收費對交通造成的影響輕微，隧道營運亦可大致達到收支平衡。

運輸及物流局早前指，香港仔隧道和城門隧道的收費34年來未曾調整，但其營運和維修成本因物價上漲和設備耗損而增加，導致營運虧損。在2024/25年度，兩條隧道分別錄得約1,800萬元及5,200萬元營運赤字，預計虧損情況將持續擴大，至2027/28年度營運赤字分別預計為3,500萬元及5,200萬元。

咪錶位2元加到4元 每小時最高收費16元

另外停車收費錶、即「咪錶」泊車位，將於下星期日（28日）起加價，最高收費由每15分鐘2元調整至每15分鐘4元，即每小時最高收費16元。

署方指新收費可以加快咪錶泊車位流轉，讓咪錶泊車位的供應更切合駕駛者短期泊車的需求。至於貨車、巴士及旅遊巴士泊車位的現有咪錶收費水平維持不變。

停車收費錶、即「咪錶」泊車位，將於下星期日（28日）起加價。（資籵圖片/賴卓盈攝）