香港仔隧道、城門隧道收費周日起加至8元　咪錶9.28起每15分鐘4元

運輸署提醒市民，香港仔隧道及城門隧道將於即將來臨的星期日（21日）起實施新收費，所有車種全日劃一收費由現時五元調整至八元。到9月28日，俗稱「咪錶」的停車收費錶泊車位亦將實施新收費，最高收費由每15分鐘二元調整至每15分鐘四元。



香港仔隧道將於9月21日起實施新收費，所有車種全日劃一收費由現時五元調整至八元。（資料圖片）

城門隧道將於9月21日起實施新收費，所有車種全日劃一收費由現時五元調整至八元。（資料圖片／張浩維攝）

俗稱「咪錶」的停車收費錶泊車位將於9月28日起實施新收費，最高收費由每15分鐘二元調整至每15分鐘四元。（資料圖片）

運輸署今日（16日）提醒市民，香港仔隧道及城門隧道將於9月21日（星期日）起實施新收費，所有車種全日劃一收費由現時五元調整至八元。署方預期，新收費對交通造成的影響輕微，隧道營運亦可大致達到收支平衡。

另外，俗稱「咪錶」的停車收費錶泊車位將於9月28日（星期日）起實施新收費，最高收費由每15分鐘二元調整至每15分鐘四元，即每小時最高收費16元，以加快咪錶泊車位流轉，讓咪錶泊車位的供應更切合駕駛者短期泊車的需求。貨車、巴士及旅遊巴士泊車位的現有咪錶收費水平維持不變。

運輸署會更新相關系統，確保新收費運作暢順。署方會分別透過「易通行」和「香港出行易」流動應用程式提醒駕駛人士注意新收費，駕駛人士亦可參閱運輸署有關隧道收費和咪錶的網頁，了解詳情。