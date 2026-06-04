粉嶺樂嶺都匯食水現黑點　房協：已清洗水缸　抽樣化驗正候結果

房協位於粉嶺專用安置屋邨項目「樂嶺都匯」於2025年7月落成，其資助出售項目「樂嶺軒」今年3月開始交樓。今年5月初，同項目中的出租屋邨項目「樂嶺樓」有居民發現食水有黑色微粒出現，亦有居民指樂嶺軒食水有臭味。北區區議會議員姚銘表示，目前約有百多戶居民入住，已接觸了十餘位居民，都指家中食水有都問題，「而家啲居民都唔係好敢用。」



房協證實收到住戶求助，已隨即作出跟進，包括安排技工為單位清洗食水喉沙隔，以及全面清洗大廈食水缸。房協已抽取食水樣本化驗，現正等候結果，但未有發現食水出現異味。



今年5月初，有「樂嶺都匯」樂嶺樓有居民發現食水有黑色微粒出現。（北區區議員姚銘提供）

據姚銘提供的相片可見，「樂嶺都匯」居民家中食水水龍頭隔網中明顯有黑色顆粒，而在洗手盤放一些食水後，可清晰看到有黑色微粒沉積在底部。

房協證實收到個別單位住戶反映有少量黑色微粒 通知水務署抽樣化驗

房協回覆查詢指，早前接獲樂嶺樓個別單位住戶反映食水內出現少量黑色微粒，已隨即作出跟進，包括安排技工為單位清洗食水喉沙隔，以及全面清洗大廈食水缸；又主動通知水務署派員到有關單位抽取食水樣本化驗，現正等候結果，但未有發現食水出現異味。

房協稱，會繼續密切監測大廈食水狀況及該單位的情況，並與居民及水務署保持緊密溝通，以作出適切協助和跟進。房協表示，為使居民安心，除會定期每季度安排清洗大廈食水缸外，並於本月再安排一次清洗大廈食水缸及沖洗食水喉管。

今年5月初，房協粉嶺「樂嶺都匯」樂嶺樓有居民發現食水有黑色微粒出現。（北區區議員姚銘提供圖片）

今年5月初，房協粉嶺「樂嶺都匯」樂嶺樓有居民發現食水有黑色微粒出現。（北區區議員姚銘提供圖片）

今年5月初，房協粉嶺「樂嶺都匯」樂嶺樓有居民發現食水有黑色微粒出現。（北區區議員姚銘提供圖片）