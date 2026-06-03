水務署：經工程人員跟進　粉嶺華明邨華心邨等食水已逐步回復清澈

水務署於周二（2日）深夜表示，就粉嶺區部份用戶當日的供水出現混濁情況，經水務署工程人員密切跟進，包括沖洗相關政府喉管、為屋苑清洗水缸提供技術支援，並與屋苑管理處持續監察供水情況，受影響屋苑的食水水缸及居民的用水已逐步回復清澈。



2026年6月2日，水務署透過社交平台公布，就粉嶺區部份用戶當日的供水出現混濁情況，水務署已派工程人員密切跟進。（滴惜仔Facebook圖片）

水務署晚上透過社交平台公布消息，並就事故為居民帶來的不便表示抱歉。

水務署當晚稍早時間公布，下午接獲報告指粉嶺華明邨、華心邨、和合石一帶屋苑疑似出現食水混濁情況。經調查後，初步懷疑是進行水管工程時操作水掣，因水壓變化揚起水管內的沉積物引致，主要是食水內的礦物質，並非瀝青，並已即時採取應對措施，全面沖洗上述屋苑一帶的政府喉管 。

水務署表示，期間曾為受影響用戶提供臨時食水，包括至少5架水車及40個水箱；並與受影響屋苑的管理公司保持聯絡，於有需要時向他們提供技術支援，包括跟進清洗屋苑食水水缸。