粉嶺華明邨、華心邨一帶食水混濁 水務署：水管工程時揚起沉積物
撰文：倪清江
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水務署今晚（2日）在社交媒體公布，下午接獲報告指粉嶺華明邨、華心邨、和合石一帶屋苑疑似出現食水混濁情況，經調查後，初步懷疑是進行水管工程時操作水掣，因水壓變化揚起水管內的沉積物引致，主要是食水內的礦物質，並非瀝青，並已即時採取應對措施，全面沖洗上述屋苑一帶的政府喉管，供水正逐步回復清澈 。
水務署在Facebook專頁「滴惜仔 Water Save Dave」發文，稱正為受影響用戶提供臨時食水，包括至少5架水車及40個水箱；並與受影響屋苑的管理公司保持聯絡，於有需要時向他們提供技術支援，包括跟進清洗屋苑食水水缸。署方表示，已建議大廈進行水缸換水，受影響住戶可把水龍頭開動片刻，待來水回復清澈才使用。
水務署稱，亦正就事件與北區民政事務處、房屋署、當區區議員及關愛隊緊密聯繫，為有需要的居民提供適切支援。
立法會新界北議員兼北區區議員姚銘在Facebook發文，引述水務署表示有一條供應粉嶺的食水喉在下午約3時爆裂，並已搶修；但食水混濁，需時回復正常，故水務署會派出水車到粉嶺相關屋苑。
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