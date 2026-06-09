洪水橋田心村收地掀爭執　發展局：逾40戶不符合安置或補償資格

為配合洪水橋／厦村新發展區第二期工程，地政總署人員今日（9日）到田心村收地，據報一度與村民僵持逾3小時，並發生爭執。發展局同晚表示，今次行動影響約60個住戶，涉及70多人。局方指，留意到超過40戶因擁有住宅物業、於清拆前登記日期後才遷入、為現有公屋租戶或涉及違規的構築物等，故不符合安置或補償資格。



至於符合資格的約15個住戶，絕大部分已獲得安置或補償，只有不多於5戶住戶需待房屋署審核安排，或因正考慮轉為申請補償而需進一步處理。據局方了解，該批住戶在部門或社工隊協助或自行安排下，已有適切住宿安排。局方強調，如有受影響人士屬合資格原居村民，部門會按既定的機制，在確認其資格後安排適切的補償。



圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

局方：限期屆滿多時 最後遷出限期延至今年6月

發展局同晚在Facebook發文指，地政總署早於2022年底已向受影響住戶發信，通知其預計遷出限期。其後，按工程進度，地政總署分別於2024年9月及2025年4月根據《土地（雜項條文）條例》在田心新村等受影響一帶分批張貼法定通知，要求受影響住戶於2024年12月及2025年7月分批遷出。

地政總署亦早於2024年初起逐一到訪或致電住戶，進行安置及補償資格審核。此外，地政總署及社區聯絡服務隊於2025年年中起在土地附近懸掛橫額、派發通知及單張等，又指即使法定通知的限期已屆滿多時，政府在不影響工程進度下，一直採用「以人為本」的原則，酌情延後受影響人士的遷出時間，並與有關人士就可延後的時間溝通。就田心新村的住戶而言，其最後遷出限期已延至今年6月。

為發展發展「北部都會區」，洪水橋／厦村新發展區正進行第二段收地階段。一個位於收地範圍內的亦園羊場須遷走。（資料圖片／吳美松攝）

部分受影響人士自2024年起拒與部門接觸

發展局又指，以今日的行動為例，部分受影響人士自2024年起一直拒絕與部門及社工隊接觸，直至法定通知屆滿多時（包括有個案今年5月初）方同意接受資格審查。相關部門已盡快進行工作，包括即時安排並完成青苗補償等較為需時的點算工作等。

局方指，明白受影響人士面對收地有不同的困難和需要，亦呼籲受影響人士盡快向部門提供所需資料，讓部門可以盡快安排合資格人士獲得安置或補償。如有需要，地政總署及其委聘的社區聯絡服務隊會協助有困難的住戶填寫申請。