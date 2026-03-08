下灣村收地在即　過百村民回家搶花炮　搞手：未到滅村都希望傳承

今日（8日）是農曆正月二十土地誕，位於落馬洲的下灣村、合盛圍和漁民新村，舉行「搶花炮」儀式，吸引逾百村民到場。隨著村委透過「丫叉」先後發射3個花炮，多名村民隨即蜂擁上前爭搶花炮，現場歡呼不斷。



這個「搶花炮」的傳統，至今已持續逾60年。不過政府已將下灣村納入新田科技城發展範圍，村内部分土地會被收回。合盛圍居民、花炮會負責人之一的梁先生稱，原擔心傳統會因此消失，對今年續辦感到開心，「我哋盡量去做，可以做幾耐就幾耐，未到真正滅村，都希望可以一直傳承下去。」



位於落馬洲的下灣村、合盛圍和漁民新村，今日（8日）舉行「搶花炮」儀式，吸引逾百村民到場。（夏家朗攝）

位於落馬洲的下灣村、合盛圍和漁民新村，今日（8日）舉行「搶花炮」儀式，吸引逾百村民到場。（夏家朗攝）

今日是農曆正月二十土地誕，不少村民到土地神壇前上香拜祭。（夏家朗攝）

喃嘸師傅敲鑼打鼓、誦經祈福。（夏家朗攝）

村委拿出「丫叉」射出花炮 在場村民蜂擁爭搶 搶到有好運與祝福

今日是土地誕，下灣村、合盛圍和漁民新村舉行「搶花炮」儀式，過百人一早到土地神壇前聚集，當中不乏已經搬走的村民。

中午12時，拜神儀式正式開始。喃嘸師傅敲鑼打鼓、誦經祈福。過了一會，村委拿出「丫叉」，先後射出三個花炮，在場村民隨即蜂擁上前爭搶花炮，有村民成功搶到，獲派利是，象徵好運與祝福。

村委拿出「丫叉」，先後射出3個花炮，多名村民隨即蜂擁上前爭搶花炮。（夏家朗攝）

村委拿出「丫叉」，先後射出3個花炮，多名村民隨即蜂擁上前爭搶花炮。（夏家朗攝）

「丫叉」和花炮。（夏家朗攝）

有市民成功搶到，馬上高舉花炮。其他村民鼓掌歡呼。（夏家朗攝）

有市民成功搶到，可以獲得利是。（夏家朗攝）

不少年輕人特意回村見證搶花炮

合盛圍居民、花炮會負責人之一的梁先生稱，今年土地誕剛好是假日，參與人數比去年還多，不少年輕人亦特意回村見證這一儀式。村民互相敘舊、分享燒肉，小童則在村公所前追逐打鬧，氣氛熱鬧。

搶花炮完結之後，村民到村公所分燒肉。（夏家朗攝）

小童在村公所前追逐打鬧，村民則互相敘舊。（夏家朗攝）

+ 7

土地神壇及村公所或可保留 有機會延續搶花炮傳統

政府早前將下灣村納入新田科技城發展範圍，村内部分土地需收回。梁先生稱，去年得悉消息後，很擔心「搶花炮」會隨收地而不再舉辦，今年能順利舉辦，許多村民都感到很開心。他又引述其他村長透露，政府擬保存土地神壇及村公所，目前仍在商討方案，料有機會保留「搶花炮」傳統。

+ 1

梁先生表示，他參與及策劃活動超過20年，希望能延續習俗，「我哋盡量去做，可以做幾耐就幾耐，未到真正滅村，都希望可以一直傳承下去。」