華郵：美情報警告中國正利用伊朗戰爭擴大對美優勢　坐收地緣紅利

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13日晚上抵達北京，展開其第二個總統任期的首次訪華行。華盛頓郵報周四獨家報道，兩名美國官員透露，一份美方機密情報分析詳細列出，中國正如何利用美伊戰爭，在多個領域最大限度擴大對美優勢。報告本周提交給參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）後，已在五角大廈內部引發警訊，擔憂華府與德黑蘭對峙的地緣政治代價正在擴大。



有關的情報指，自美國和以色列於2月28日發動伊朗戰爭以來，消耗了美國大量的軍火儲備，而這些軍火在與中國就台灣問題可能發生的對峙中至關重要。伊朗衝突導致美國在中東的軍事裝備和設施遭到破壞或損毀，這使得北京得以觀察美國的戰爭方式，並從中學習如何規劃未來的軍事行動。

情報還指，北京已將民眾對這場戰爭的批評納入其公共宣傳， 並稱這場衝突「非法」，並藉此削弱美國的國際秩序維護者形象。

2026年5月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談。（中國外交部）

作為世界上受能源危機最小的國家之一，中國自開戰以來已通過向泰國、澳洲等國提供航空燃油等措施應對能源需求；並且中國通過向海灣地區的盟友出售武器防禦伊朗無人機襲擊，極大提升了自身的地緣政治地位。

由於公眾對衝突的不滿以及衝突對全球經濟造成的重大損害，特朗普在國內和國際上的地位都受到了削弱，但他否認自己需要北京幫助自己結束戰爭：「我認為我們不需要任何對伊朗的幫助。無論以何種方式，無論和平或其他方式，我們都會贏得這場戰爭。」