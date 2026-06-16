蚊患｜長沙灣誘蚊指數達57.7%創今年新高　白紋伊蚊分布非常廣泛

食環署今日（16日）公布6月份第三批、涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數，其中長沙灣的第一階段誘蚊器指數高達57.7%，代表白紋伊蚊分布非常廣泛，創今年新高。由於今年氣溫較早開始上升，雨量增加，有利蚊子生長和繁殖，今年誘蚊器指數上升的情況較早出現。



食環署人員巡視上水一公共屋邨，並檢查新型捕蚊器。（政府新聞處相片）

長沙灣第一階段誘蚊器指數達57.7%

食環署在社區62個監察地區放置誘蚊器，監察期為兩星期。署方公布11個監察地區的第一階段的誘蚊器指數和密度指數，其中長沙灣誘蚊器指數最高，達57.7%，另有5個地區的指數介乎10%至20%，包括將軍澳北、牛池灣及新蒲崗等，代表白紋伊蚊分布頗為廣泛。密度指數方面，上環及西營盤指數最高，錄得2.6，代表誘蚊器中白紋伊蚊數量較多。

六月份第三批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。（政府新聞處圖片）

署方亦公布另外8個地區的分區誘蚊器指數和分區密度指數，其中3個地區分區誘蚊器指數介乎10%至20%，包括何文田、黃大仙東及大埔西，意味白紋伊蚊分布頗為廣泛。此外，東涌分區密度指數錄得2，顯示誘蚊器中白紋伊蚊數量稍多。

六月份第三批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。（政府新聞處圖片）

食環署每周會收集誘蚊器一次，第一星期監察期完結後，署方會立刻檢視收回的誘蚊器內的黏膠板上是否有伊蚊成蚊，以計算第一階段的指數。第二星期的監察期完結後，食環署會即時檢視黏膠板上是否有伊蚊成蚊，結合兩個星期的監察數據，從而計算分區誘蚊器指數和分區密度指數。

食環署承辦商人員在薄扶林一帶以霧化處理方式殺滅成蚊。（政府新聞處相片）

4月和5月的雨量顯著增加 誘蚊器指數上升情況較去年早出現

食環署表示，相比去年，今年氣溫較早開始上升，而4月和5月的雨量顯著增加，有利蚊子生長和繁殖，因此今年誘蚊器指數上升的情況較早出現。視乎雨量等因素，指數仍有機會進一步上升，但整體而言今年誘蚊器指數的趨勢與過去幾年相若。

針對指數高於10%的監察地區，按因應基孔肯雅熱情況而實施的安排，食環署正聯同有關部門及持份者找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作，包括清除蚊子滋生地、施放殺幼蟲劑、以霧化處理方式殺滅成蚊，以及確保在適當位置設置捕蚊器等，並加強宣傳教育工作。

食環署流動教育中心到訪將軍澳北一公共屋邨進行宣傳展覽，提高市民防治蚊患的意識。（政府新聞處相片）

食環署提出4宗檢控

此外，食環署在深水埗區3個公共屋邨和一個私人屋苑內發現有蚊子滋生情況，遂分別向屋邨管理公司和物業管理公司提出共4宗檢控。

署方就於南區、深水埗區、黃大仙區、北區、西貢區、九龍城區和大埔區，發現兩個地盤、兩個公園、一間學校、7個公共屋邨和5個私人屋苑內有積水或積水容器，分別向負責人發出共17張法定通知書，要求在限期內清除有關積水或積水容器。

食環署人員巡視長沙灣一公共屋邨，並就發現屋邨內有積水容器向屋邨管理公司發出法定通知書，要求負責人在限期內清除有關積水容器。（政府新聞處相片）