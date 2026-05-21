大圍白紋伊蚊指數居首　食環署指加強巡查檢控　整體指數趨勢相若

食環署早前公布五月新一批白紋伊蚊誘蚊器指數，有6區超過20%，其中大圍錄得的誘蚊器指數最高，達46%。食環署高級總監（潔淨及防治蟲鼠）孔世傑指，已巡查大圍私人屋苑和地盤等，如發現有蚊子滋生會發出檢控和清楚積水通知書。他續指，數趨勢和過往數年相若，每年4月至9月雨量增加，白紋伊蚊誘蚊器指數亦會較全年其他月份高，其中4月及5月是高峰期。



2026年5月19日，食環署公布5月份第三批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。圖為食環署承辦商人員在荃灣區馬灣一帶以霧化處理方式殺滅成蚊。（資料圖片）

5月份第三批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數 （政府新聞處截圖）

每年4月、5月雨量高峰 白紋伊蚊誘蚊器指數偏高

孔世傑指，食環署已經分析數據，找出大圍蚊患地方，並就此巡查區内的私人屋苑和地盤等，如發現有蚊子滋生會發出檢控和清楚積水通知書。

他表示，指數趨勢和過往數年相若，每年4月至9月雨量增加，白紋伊蚊誘蚊器指數亦會較全年其他月份高，其中4月及5月是高峰期。當白紋伊蚊誘蚊器指數達到10%，食環署便會啟動警戒級別，加強滅蚊。當指數達到40%，即代表白紋伊蚊的分佈非常廣，市民要加強區内防蚊。食環署亦會在部分嚴重區域召開召開滅蚊工作小組，利用新型捕蚊器等加強控蚊，並加強跟進蚊傳疾病感染個案。

沙田區議員陳壇丹指，有大圍居民反映近日蚊子增多，尤其在花草、斜坡、工地附近地方。他建議政府效仿新加坡及其他灣區城市，利用無人機或物聯網誘蚊器滅蚊。