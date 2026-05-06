51個監察區誘蚊器指數上升　食環署：因4月平均氣溫及雨量較高

食環署周二（5日）公布，4月份第六批涵蓋15個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，顯示除黃大仙區的牛池灣及新蒲崗、屯門區的掃管笏，其餘的分區誘蚊器指數均在10%以下。食環署至今已公布4月共6批白紋伊蚊誘蚊器指數，涵蓋共62個監察地區。與上月相比，該62個監察區中，有51區的指數輕微上升，但指數仍低於10%。



2026年5月5日，食環署公布4月份第六批涵蓋15個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。圖為食環署人員巡視牛池灣一公共屋邨，檢查新型捕蚊器，並向物業管理人員提供防蚊控蚊建議和技術支援。（政府新聞處圖片）

指數上升情況較早出現

食環署指出，今年4月的平均氣溫和雨量較去年同期為高，有利蚊子生長和繁殖，因此今年誘蚊器指數上升的情況較早出現，但整體趨勢和上升幅度與過去幾年相若。因應誘蚊器指數上升，食環署已聯同相關部門及持份者作出快速應變及部署針對性措施。

2026年5月5日，食環署公布4月份第六批涵蓋15個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。圖為食環署人員巡視黃大仙區新蒲崗一學校，提醒校方人員需保持排水明渠暢通，避免積水。（政府新聞處圖片）

牛池灣及新蒲崗、屯門掃管笏指數高於10%

牛池灣及新蒲崗的分區誘蚊器指數為17.8%、掃管笏為19.3%，對於此兩個指數高於10%的地區，食環署稱按因應基孔肯雅熱情況而實施的安排，即將原先在分區誘蚊器指數達20%時進行的強化控蚊工作，擴展至誘蚊器指數介乎10%至20%的區域。

對於上述地區，食環署正聯同有關部門及持份者，找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作。根據誘蚊器的數據顯示，牛池灣及新蒲崗蚊患較多的地方包括公園、學校和公共屋邨；而掃管笏蚊患較多地方包括公園和私人屋苑。

2026年5月5日，食環署公布4月份第六批涵蓋15個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。圖為食環署人員巡視屯門區掃管笏一個建築地盤，並就發現積水向承建商發出法定通知書，要求限期內清除。（政府新聞處圖片）

掃管笏一建築地盤有積水 已獲發法定通知書

此外，食環署發現屯門區掃管笏一個建築地盤內有積水，已向有關地盤承建商發出法定通知書，要求負責人在限期內清除。