6區誘蚊器指數超過20% 大圍最高達46% 黃大仙一學校有潛在蚊患
撰文：蕭通
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食環署周二（19日）公布5月份第三批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，其中14個監察地區的誘蚊器指數高於10%。九龍城區何文田、觀塘區的油塘及茶果嶺、藍田及秀茂坪，以及黃大仙區的黃大仙西、沙田區大圍、荃灣區的馬灣及深井，誘蚊器指數均高於20%。
平均氣溫和雨量高於去年同期 指數上升較早出現
食環署表示，今年4月的平均氣溫和雨量較去年同期為高，有利蚊子生長和繁殖，因此今年誘蚊器指數上升的情況較早出現。而隨着5月上半月雨量增加，預期誘蚊器指數會進一步上升。
相關指數顯示，沙田區大圍的誘蚊器指數最高，達到46.0%；其次是荃灣區馬灣及深井的31.5%。
食環署於沙田區和荃灣區共提出3宗檢控
食環署表示，在沙田區和荃灣區發現一個地盤、一公共屋邨及一私人屋苑有蚊子滋生情況，已分別向有關地盤承建商、屋邨管理公司和物業管理公司提出共3宗檢控。
在九龍城區、觀塘區、黃大仙區、沙田區、荃灣區和元朗區，食環署也發現共4個公園、一個地盤、4個公共屋邨、4個私人屋苑、一間學校和2個私人處所內有積水或積水容器，署方分別向有關場地的管理公司、地盤承建商、屋邨管理公司、處所負責人等發出共16張法定通知書，要求限期內清除。
食環署向有潛在蚊患學校發警告信
此外，針對黃大仙區一所學校有潛在蚊患情況，署方亦已發出一封警告信。
針對指數高於10%的監察地區，當局除加強控蚊工作，並正聯同有關部門及持份者找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作。
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