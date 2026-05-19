6區誘蚊器指數超過20%　大圍最高達46%　黃大仙一學校有潛在蚊患

食環署周二（19日）公布5月份第三批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，其中14個監察地區的誘蚊器指數高於10%。九龍城區何文田、觀塘區的油塘及茶果嶺、藍田及秀茂坪，以及黃大仙區的黃大仙西、沙田區大圍、荃灣區的馬灣及深井，誘蚊器指數均高於20%。



5月份第三批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數 （政府新聞處截圖）

2026年5月19日，食環署公布5月份第三批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。圖為食環署人員巡視沙田區大圍一公共屋邨，檢查新型捕蚊器，並向物業管理人員提供防蚊控蚊建議和技術支援。（政府新聞處圖片）

平均氣溫和雨量高於去年同期 指數上升較早出現

食環署表示，今年4月的平均氣溫和雨量較去年同期為高，有利蚊子生長和繁殖，因此今年誘蚊器指數上升的情況較早出現。而隨着5月上半月雨量增加，預期誘蚊器指數會進一步上升。

相關指數顯示，沙田區大圍的誘蚊器指數最高，達到46.0%；其次是荃灣區馬灣及深井的31.5%。

2026年5月19日，食環署公布5月份第三批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。圖為食環署人員巡視觀塘區油塘及茶果嶺一地盤，就發現地盤內有積水容器，向地盤承建商發出法定通知書。（政府新聞處圖片）

食環署於沙田區和荃灣區共提出3宗檢控

食環署表示，在沙田區和荃灣區發現一個地盤、一公共屋邨及一私人屋苑有蚊子滋生情況，已分別向有關地盤承建商、屋邨管理公司和物業管理公司提出共3宗檢控。

在九龍城區、觀塘區、黃大仙區、沙田區、荃灣區和元朗區，食環署也發現共4個公園、一個地盤、4個公共屋邨、4個私人屋苑、一間學校和2個私人處所內有積水或積水容器，署方分別向有關場地的管理公司、地盤承建商、屋邨管理公司、處所負責人等發出共16張法定通知書，要求限期內清除。

2026年5月19日，食環署公布5月份第三批涵蓋19個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。圖為食環署人員巡視黃大仙區黃大仙西一公園，並向管理人員提供防蚊控蚊建議和技術支援。（政府新聞處圖片）

食環署向有潛在蚊患學校發警告信

此外，針對黃大仙區一所學校有潛在蚊患情況，署方亦已發出一封警告信。

針對指數高於10%的監察地區，當局除加強控蚊工作，並正聯同有關部門及持份者找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作。