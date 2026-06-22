黃石營地有人以營帳霸佔多個營位　漁護署今到場清理無人認領營帳

漁護署早前巡邏西貢東郊野公園黃石營地發現，有人以營帳等大量物品長時間佔用多個營位，影響其他市民使用。署方今日（22日）派員到該營地清理，包括無人認領的營帳及相關物品。另外，黃石營地由今日起暫時封閉作設施維護，直至另行通告。



漁護署今日（22日）派員到該西貢東郊野公園黃石營地清理。（漁護署facebook）

漁護署今日（22日）派員到該西貢東郊野公園黃石營地清理。（漁護署facebook）

漁護署：以營帳長時間佔用多個營位 影響其他市民使用

漁護署今日於社交媒體facebook發文表示，早前巡邏西貢東郊野公園黃石營地時，發現有人以營帳等大量物品長時間佔用多個營位，影響其他市民使用。期間曾多次向在場人士作出勸喻，提醒他們避免長時間佔用營位、佔用過多空間或存放過量物品，並需保持營地環境整潔。

署方今日派員清理黃石營地，包括無人認領的營帳及相關物品，另外之前長期佔用營位的露營人士懷疑已自行移走物品並離去。署方指出，為配合設施維護工作，黃石營地由今日起暫時封閉，直至另行通告。

漁護署今日（22日）派員到該西貢東郊野公園黃石營地清理。（漁護署facebook）

漁護署今日（22日）派員到該西貢東郊野公園黃石營地清理。（漁護署facebook）

漁護署表示，會繼續密切監察轄下露營地點的使用情況，按需要加強巡邏管理，並採取適當的跟進行動，確保郊野公園設施真正服務廣大市民。署方又呼籲，在使用公共設施時，請務必顧己及人，珍惜資源、保持整潔，讓每一位市民都能享受到香港郊野公園的美好。