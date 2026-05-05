五一黃金周｜漁護署主要景點執法19次　涉及亂拋垃圾及非法露營

內地五一黃金周長假今（5月5日）結束，漁護署在社交平台表示，假期期間每日部署約120名人員於西貢東郊野公園、橋咀洲及大嶼山水口的熱門地點進行巡邏、宣傳教育，持續打擊違法行為。



多個主要景點於5月1日達人流高峰，其中西貢東壩有5,700名訪客；鹹田灣營地、浪茄灣營地及西灣營地晚上達1,100個帳篷。署方表示，於西貢東郊野公園，包括東壩及熱門露營地點一共有19宗執法個案，包括亂拋垃圾及非法露營等。



漁護署人員對違規人士執法。（漁護署圖片）

漁護署以無人機於破邊洲觀景台上空進行監察和廣播，提醒遊客切勿跨越圍欄。（漁護署圖片）

西貢東壩平均每日2900人到訪 5.1達高峰有5,700名訪客

漁護署表示，5月1日及2日期間東壩一帶人流非常繁忙，署方實施臨時人流管制措施，避免破邊洲觀景台及沿途山徑過度擠擁。5月3日天氣一度轉差，漁護署人員於山徑入口提醒遊客留意天氣變化，並呼籲注意安全。

西貢東壩一帶於5月1日至5日，每日平均約有2,900人次到訪，最高峰為5月1日，達5,700人次。署方指，遊客走近危險範圍或跨越圍欄的情況大幅減少，大部分遊客亦願意配合現場工作人員的指示，整體秩序良好。

破邊洲觀景台已加裝額外圍欄，防止遊客走近觀景台以外的危險範圍。（漁護署圖片）

鹹田灣、浪茄灣及西灣營地平均每晚400個帳篷 5.1達高峰有1100個帳篷

漁護署指，於鹹田灣營地增設食物殘渣濾盆，以及於鹹田灣營地同西灣營地試行提供小型爐火架供營友使用。署方亦用無人機及閉路電視系統協助監察營地情況，並進行問卷調查收集數據，以便日後更有效調配資源管理人流。

5月1日至5日期間，鹹田灣營地、浪茄灣營地及西灣營地平均每晚共約有400個帳篷，最高峰為5月1日，達1,100個帳篷。署方指，各露營地點的使用情況、衛生及秩序良好，與預期相若。

漁護署聯同世界自然基金會香港分會於橋咀洲設置教育攤位，透過小遊戲加强遊客對珊瑚同生態的認識。（漁護署圖片）

橋咀洲每日平均遊客人次約有1400人 共發出約720次口頭勸喻

另外，於5月1日至5日期間，橋咀洲每日平均遊客人次約有1,400人，最高峰為5月1日，有3,000人次到訪。署方表示，橋咀洲人流秩序大致良好，在巡邏期間，漁護署人員共向遊客發出約720次口頭勸喻。

漁護署人員指導遊客使用正式山徑前往破邊洲觀景台。（漁護署圖片）

漁護署於5月1日及2日於萬宜地質步道-破邊洲段實施人流管制措施。（漁護署圖片）

大嶼山水口5.1達高峰有近千人 巡邏人員發出約140次口頭勸喻

漁護署指，5月1日至5日期間，大嶼山水口每日平均有380遊客人次，最高峰為5月1日，有近1,000人次到訪，整體秩序良好，現場人員於巡邏期間共向遊客發出約140次口頭勸喻。

署方表示，為有效管理郊遊熱點的人流，會參考是次五一黃金周及以往長假期的經驗，檢討長遠管理策略，包括研究引入預約和收費制度。