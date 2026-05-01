五一｜西貢鹹田灣午後露營人流未達高峰　有內地客籲自律帶走垃圾

今日（1日)為一連5日的內地黃金周假期首日，以往假期人潮逼爆的西貢鹹田灣，中午後人流未達高峰，現場環境大致整潔，亦有漁護署人員巡邏。有首次來港的西安旅客稱讚環境非常好，除了來鹹田灣露營，亦會到市區看夜景，但稱未有購物需求，應不會特別消費，且打算留宿費用較便宜的網吧。另有佛山旅客早上到達，提醒旅客要自律，「希望啲人都係記得帶返啲嘢走，唔好整污糟嗰海灘。」



今日（1日)為一連5日的內地黃金周假期首日，以往假期人潮逼爆的西貢鹹田灣，中午後人流未達高峰，環境大致乾淨。（洪芷菁攝）

今日（1日)為一連5日的內地黃金周假期首日，以往假期人潮逼爆的西貢鹹田灣，中午後人流未達高峰，環境大致乾淨。（洪芷菁攝）

以往假期人潮逼爆的西貢鹹田灣，今日午後人流未達高峰，約有二十多個帳篷。（洪芷菁攝）

今日（1日)為一連5日的內地黃金周假期首日，以往假期人潮逼爆的西貢鹹田灣，中午後人流未達高峰，環境大致整潔。（洪芷菁攝）

沙灘上的垃圾槽尚有一半空間。(洪芷菁攝）

今日（1日)為一連5日的內地黃金周假期首日，以往假期人潮逼爆的西貢鹹田灣，中午後人流未達高峰，現場所見約有25個帳篷。有漁護署人員紮營駐守，並不時在沙灘巡視。沙灘上大致乾淨，偶爾見到少量被棄置的塑膠水樽及汽水鋁罐等。至於現場的公廁，外面環境大致乾淨，而女廁內環境及外面的洗手水槽亦大致乾淨，僅有極少量食物殘渣，相信早上已有清潔工來清理過。公廁對出設置了四個大型垃圾箱，沙灘上的垃圾槽尚有一半空間。

來自陝西西安、首次來香港的旅客徐先生表示，喜歡到麥理浩徑徒步，希望欣賞香港海邊的景色。(洪芷菁攝）

來自陝西西安、首次來香港的旅客徐先生表示，喜歡到麥理浩徑徒步，希望欣賞香港海邊的景色。他說：「一直想出來轉轉」，稱讚現場環境「非常好」。他昨天下午約一時到達香港，先去市內看夜景，體驗「落日飛車」（開篷觀光巴士遊），晚上留宿網吧，今早再出發前往西貢鹹田灣。

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他解釋，因為辦理入住酒店太耗時間，加上五一假期預計房價較貴且較難訂到，網吧則有單人床，「對我來說是夠的。」他續指，充值300元可以住兩晚。另外，他會到其他網紅打卡點，例如銅鑼灣及旺角砵蘭街等，但預計不會購物，「應該不太會，資金不太充足。」對於在香港大約三、四天的行程，他指未有特別的消費預算，目前亦沒有購物需求。

佛山旅客鄧小姐表示，西貢鹹田灣很美，因為五一假期來遊玩。(洪芷菁攝）

佛山旅客鄧小姐表示，西貢鹹田灣很美，趁着五一假期來遊玩，早上到達，晚上會在這裏紮營。她又稱讚：「呢度好乾淨，好靚，希望啲人都係記得帶返啲嘢走，唔好整污糟嗰海灘。」不過，她覺得可以增設淋浴設施，令體驗會更加好。

被問及會否去港島、九龍等市區逛街，她表示因住得近，之前也去過，故不會安排相關行程。至於鹹田灣，她指是第一次來，因為從小紅書留意到這個地方：「啲人個個都話好靚，咁咪過嚟行吓。」她表示，明天會離開香港，因為要上班。她預計留港兩日一夜，包括露營及吃飯費用，預算3人共花費1,000元。