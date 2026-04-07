復活清明長假｜漁護署巡熱門郊遊點　18宗執法涉亂拋垃圾非法露營

復活節及清明節一連5日長假期，不少市民及遊客到本港郊區及野外景點郊遊。漁農自然護理署今日（7日）在facebook發帖，指假期期間署方每日共部署約90名人員，在西貢東郊野公園、橋咀洲及大嶼山水口熱門地點巡邏和宣傳教育，並在西貢營地及東壩一帶加強清潔及管理設施，增派人員於熱門營地提醒營友露營禮儀同守則。



漁護署亦打擊非法行為，在4月3日至6日期間，署方於西貢東郊野公園，包括東壩及熱門露營地點，作出共18宗執法個案，涉及亂拋垃圾和非法露營等，並發出共418次口頭勸喻。



漁護署人員在西貢東壩提醒遊人留意天氣，注意安全。（漁護署fb）

漁護署表示，4月3日至6日期間，西貢東壩每日平均有約1,400訪客人次，大部分遊人願意配合現場人員指示，秩序良好。署方加派人手巡邏執法，宣傳教育，提醒訪客行山安全注意事項；亦應用科技，以無人機監察破邊洲觀景台及山徑人流狀況。4月4日天氣轉差時，該署亦呼籲到破邊洲的遊人留意天氣，注意安全。

漁護署以無人機監察破邊洲觀景台及山徑人流狀況。（漁護署fb）

至於西貢東郊野公園露營地點，在4月4日至6日期間，鹹田灣營地平均每晚約有180個營帳，西灣營地則約有70個營帳。漁護署在該兩處及浪茄灣營地加強清潔、收集垃圾，並提醒營友愛護環境、遵守露營禮儀和守則；同時加強巡邏執法，亦於晚間加派人手監察及管理營地狀況。署方稱，各露營地點衛生情況及秩序大致良好，現場情況與管理計劃預期相若。

西貢橋咀洲於4月3日至6日期間，則平均每日有約580訪客人次，人流秩序大致良好。漁護署在現場加強標示，以繁、簡中文及英文提供教育信息，標示「珊瑚友善路線」，提醒訪客近岸的珊瑚區域位置，亦製作防水版浮潛守則圖卡，方便浮潛人士參考上落水區位置。

署方同時每日按情況，派員在橋咀洲一帶水域、登岸點、海岸、沙灘和熱門落水位置加強巡查，一旦見到有干擾生態行為，便會勸喻及提醒遊人遵守「珊瑚友善路線」，切勿踐踏珊瑚、餵飼或採集海洋生物 。

4月6日，署方亦聯同水警、海事處進行聯合海上巡邏，未發現任何違法行為；但該署在橋咀洲巡邏期間，共向遊人發出約350次口頭勸喻。

西貢以外，大嶼山水口亦是熱門郊遊地點之一，4月3日至6日期間，水口沙坪每日平均有160訪客人次，其間漁護署人員向遊人共發出約68次口頭呼籲。

署方指出，水口灣擁有多種高生態價值生境，生物多樣性豐富，亦是馬蹄蟹的重要棲息地。為保護珍貴的潮間帶，漁護署聯同本地環保團體，派員到水口進行公眾教育及宣傳，包括設置教育攤位、派發保育小冊子，以及與訪客分享保護馬蹄蟹和海岸環境的小貼士，亦提醒遊人負責任的海岸康樂行為。

漁護署表示，會持續派遣人員於橋咀洲同大嶼山水口巡邏，提醒大眾愛護海洋生物及保持良好郊遊行為；亦會繼續探討郊野公園熱門景點長遠管理策略，參考過往經驗考慮各種優化方法，包括應否引入預約制及收費等。