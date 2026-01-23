新一期簡約公屋1.30起接受申請　涵蓋柴灣、啟德、屯門共8820單位

房屋局今（23日）宣布，新一期簡約公屋於1月30日起接受申請。今期申請涵蓋4個項目，包括柴灣常安街、啟德世運道（第二期）、屯門欣寶路及屯門青發街，合共提供約8820個單位，預計今年第2季起陸續入伙。



圖示柴灣常安街「簡約公屋」項目構思圖。（房屋局）

柴灣常安街項目提供約1 720個單位，包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位。附近設多條專營巴士及小巴路線往返港鐵柴灣站和杏花邨站及港九不同地區，預計每月租金約1,340元至3,020元。

圖示啟德世運道（第二期）「簡約公屋」項目構思圖。（房屋局）

啟德簡屋料供應約3千單位 月租介乎1,310元至2,990元

啟德世運道（第二期）第一階段申請提供約3 180個單位（，括一至二人、三至四人，以及四至五人單位，鄰近港鐵啟德站，附近亦設多條專營巴士及小巴路線往返港九及新界不同地區，預計每月租金約1,310元至2,990元。

圖示屯門欣寶路「簡約公屋」項目構思圖。（房屋局）

屯門欣寶路第一階段申請提供約2 760個單位，包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位，鄰近欣寶路公共運輸交匯處及欣寶路沿途巴士站，提供多條專營巴士線往返港九及新界不同地區，以及港鐵巴士路線往返港鐵屯門站及兆康站，預計每月租金約900元至2,010元。

圖示屯門青發街「簡約公屋」項目構思圖。（房屋局）

屯門青發街第一階段申請提供約1 160個單位，包括一至二人，以及三至四人單位，項目內將設有巴士總站，提供往返屯門市中心、屯門公路巴士轉乘站，以及在繁忙時段接駁市區其他目的地的公共運輸服務，預計每月租金約900元至1,610元。

輪候傳統公屋三年或以上，以一般傳統公屋申請住戶的家庭申請者優先。符合資格的人士會在1月30日或之前陸續收到由房屋局寄出的申請表，於1月30日至2月20日期間交回的申請表可獲優先處理。早前申請遞交申請表的人士，則無需再次提交申請。