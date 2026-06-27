運輸署︰實時交通燈調節將擴至約50個路口　料下半年起陸續裝設

運輸署今日（27日)表示，安裝實時交通燈號調節系統後，可減少車輛通過路口的等候時間5%至10%，提高路口運作效率。署方正將系統推展至全港約50個合適的獨立燈控路口，預計在今年下半年開始至2027年底陸續裝設，並於測試完成後投入運作。



運輸署正將實時交通燈號調節系統推展至全港約50個合適的獨立燈控路口。（運輸署Facebook圖片）

將用於東涌新市鎮擴展、洪水橋/厦村新發展區等

運輸署今日（27日）在社交網頁表示，《運輸策略藍圖》提出推進應用先進技術，令香港交通運輸系統更高效、更穩定、更安全，在合適路口加設實時交通燈號調節系統，是交通數字化管理的重要一步。

署方指出，在規劃及推展新發展區時，例如東涌新市鎮擴展、洪水橋/厦村新發展區等，將配合相關土地發展及道路工程的時間表，在合適燈控路口一併推行實時交通燈號調節系統，更具成本效益地加快推展應用系統。

署方又說，交通控制部團隊代表部門，憑東涌區域實時交通燈號調節系統獲英國特許公路及運輸學會（香港分會）頒發工程創新大獎，肯定項目推動交通運輸創新的努力，對工程、研究和學術團隊均十分鼓舞。