筲箕灣官中學生化身時光守護者　走訪老店古廟設計桌遊推社區歷史

今年是筲箕灣官立中學建校65周年，該校四名來自棋藝學會的中五學生，為了紀念校慶，親自設計一套桌上遊戲「時光守護者」作為紀念品。他們想到將社區的人事和文化歷史元素融入遊戲中，曾實地走訪區內不同小店和古廟等，希望能讓玩家在遊戲過程，對筲箕灣的特色地點和歷史有更深認識，以及在科技興盛的時代下，加深人與人之間的交流。



校長殷見歡指，校方一向有舉辦考察活動，助學生了解筲箕灣的地區特色。適逢校慶，她希望配合校內學生的興趣，並憑藉桌遊形式作為該區中小學教材，向社會大眾推廣歷史保育。



筲箕灣官立中學推出由學生設計的「時光守護者」桌遊，作為65周年校慶紀念品。（呂婉盈攝）

校方聯同棋藝學生推自家桌遊 冀推廣筲箕灣社區特色

「時光守護者」桌遊由四位來自棋藝學會的中五學生負責研究及設計，當中鄧凱鈺、蘇學皖主要負責考察；鄭月桐、黃美瑤則主力設計遊戲規則。校方自去年10月起，開始協助籌辦，最終四人耗時約半年，成功製作出這套桌遊面世，並會贈送予當區中小學及街坊。

筲箕灣官立中學推出由學生設計的「時光守護者」桌遊，作為65周年校慶紀念品。（呂婉盈攝）

「時光守護者」桌遊設有遊戲卡，內容及規則由學生設計。（呂婉盈攝）

校長殷見歡表示，當初推出桌遊的構思，源自對筲箕灣區的感情及認識。她在該校服務的八年間，留意到區內有不少屹立多年的老店，而且街坊之間聯繫頗深，是充滿人情味的地區。因此，她希望當中的歷史能夠被認識、保育，而非消失。

她續稱，筲箕灣其中一個最大特色是其船廠歷史，隨着上一代離去，可能難以繼續傳承，加上該處是18區中民間廟宇最多的地區，故希望有關特色能得以保留。她以福德祠廟群張飛廟為例，背後承載的故事較為特別，1980年代鄭興在某夜夢見張飛，於是立誓要建廟供奉張飛，最終該廟傳承至今已是第二代。

殷見歡認為，類似的社區故事在其他地方難以找到，故希望學生及大眾都能有所認識，校方平日一直以不同方式致力推廣社區知識，例如舉辦社區考察團，讓學生以義工身份在區內服務等。

筲箕灣官立中學校長殷見歡。（呂婉盈攝）

殷見歡又說，桌遊的設計成本確實可能比手遊高，但她認為歷史必須口耳相傳，人與人之間的互動和聯繫相當重要，亦希望透過此模式幫助學生從電子產品中抽離，故堅持推出實體桌遊。而黃美瑤及蘇學皖均認為，實體棋盤能讓玩家加深面對面的交流，同時探索筲箕灣的歷史特色。

學生課外實地走訪筲箕灣學歷史 與陌生人溝通練膽量

桌遊中分有四條路線，並設有情境卡、問題卡、道具卡及挑戰卡，當中的情境及問題均由學生親自設計，玩家在抽取問題卡後，需找出正確答案方可獲得積分，從而學習到筲箕灣的地區及歷史知識。在正式設計之前，四位同學親身走訪區內不同地標，例如船廠、開業逾70年的漢和金舖、福德祠廟群等，並與相關人士對談，整合出考察內容，再將其納入遊戲卡當中。

四位中五學生來自校內棋藝學會，分別為鄧月桐、黃美瑤、鄧凱鈺及蘇學皖（左至右）。（呂婉盈攝）

蘇學皖自認個性較為內向，以往甚少主動與人交談，但經歷是次考察後，他的性格有所轉變，不再害怕面對陌生人，更認識到與人對話的有趣之處。鄧月桐亦指，她原本較少有機會與其他年級同學交流，但是次計劃需要與中一同學試玩遊戲，讓她擴闊社交圈子，更提升膽量及領導能力。

四位學生希望遊戲能夠助玩家深入認識筲箕灣。（呂婉盈攝）

四位負責學生均有修讀歷史課，其中鄧凱鈺和蘇學皖都並非來自筲箕灣區，但由於對歷史有濃厚興趣，加上對學校有歸屬感，故希望在為校慶出一分力的同時，能夠更深入探索社區議題。

鄧凱鈺指，在校內讀歷史時無法真正參與其中，但透過親身走訪能思考如何提出問題，從而汲取課外知識，亦令她更關注本地歷史及文化保育。蘇學皖也認為，學校歷史科有關香港的部份佔比較少，但是次實地考察，讓他有機會更微觀地發掘本地的獨特文化，與平日上課的收穫有所不同。黃美瑤則指，家中長輩均為漁民，因此她本身對於當區習俗略有認識，亦相信是傳承中的一環，在設計此桌遊後對相關歷史故事了解更深。

四位學生均指，身邊同齡人甚少討論社區及文化保育等議題，擔心歷史會隨時間流逝而被遺忘，故認為「時光守護者」能為同學提供相關資訊，已經踏出了第一步，是成功的開始。他們亦期望，桌遊能引起玩家的興趣，並作為一個契機，推動大眾發掘筲箕灣的文化及歷史。