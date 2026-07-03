公民科考察首設跨省行程　增航天元素強化國情與文化體驗

撰文：凌雯靜
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為了讓本港學生親身了解國情及國家發展，教育局日前宣布將於2026/27學年的公民與社會發展科內地考察更新多項安排，包括首次設立跨省行程，而部分新設跨省路線將串連不同地區的文化及產業特色，讓學生更立體認識國家發展格局。教育局指出，過去四個學年累計已有超過18萬名高中學生參與，師生普遍認為考察有助延伸課堂學習，加深對國家發展及中華文化的理解，亦有助提升國民身份認同。

教育局於2023年4月起開展公民科內地考察，過去4個學年(2022/23至2025/26學年)累計已安排超過18萬名高中學生參與。（資料圖片/蘇煒然攝）

教育局早前致函中學介紹公民與社會發展科內地考察2026至2027學年安排，當局會繼續安排不同路線、多元的參訪點及體驗活動，合共28個行程。當中包括14個一至三天的廣東省路線、2個四天跨省行程，以及12個三至五天的廣東省外行程，內容結合歷史文化、國家發展及現代科技等不同主題，並持續加入與愛國主義教育相關的參訪元素。

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教育局建議學校優先選擇兩天或以上行程，以便學生參與更完整的學習活動。（資料圖片）

新學年行程設計方面，當局表示將進一步強化多元化體驗，例如涵蓋「建國歷史體驗」及「紅色資源」等內容，部分行程亦結合國家地理、人文歷史及創新發展元素，以配合課程學習目標。其中「江西、廣東『飲水思源』」四天考察團將考察東江源頭，讓同學認識東江水供港歷史及兩地密切關係，了解國家支持；而新開拓的「江西國防歷史及城市發展」考察三天團則會帶同學考察南昌軍事主題公園，了解國家國防科技的發展，認識維護國家安全的重要性，並體會國家綜合國力的提升。

多個公民科考察團納入航天元素。（影片截圖）

適逢本港首位載荷專家黎家盈在神舟二十三號執行任務，多個公民科考察團亦繼續納入航天元素，當中珠海航空科技內地考察團行程包括前往珠海太空中心，認識國家航天、航空，以及國防科技的最新發展。

為讓學生於內地考察期間參與不同類型的學習活動，教育局建議學校優先選擇兩天或以上行程，以便學生參與更完整的學習活動，並為特殊學校提供較具彈性的安排，包括適合輪椅使用者的一天行程選項。

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