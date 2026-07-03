天主教教區聯校中華文化活動 「尋根覓食」親子探索籍貫風土人情

用美食探索傳統文化，是一種最立體又有溫度的體驗。香港天主教教區學校聯會早前舉辦「心繫家國」聯校國民教育活動「尋根覓食親子籍貫文化探索」，透過趣味攤位與互動體驗，讓學生與家長一同追本溯源，探索中國各省市的籍貫風土與特色飲食文化，享受這場融合視覺與味覺的多元文化盛宴，從中認識中華文化及涵養家國情懷。



香港天主教教區學校聯會多間小學舉辦「心繫家國」聯校國民教育活動「尋根覓食親子籍貫文化探索」。

活動於6月13日圓滿舉行，現場共設置18個攤位，由各校師生與家長用心構思佈置。各校學生代表亦化身「文化小大使」，穿着傳統漢服、各地特色民俗服飾或廚師制服，向現場來賓及參觀者講解各地家鄉的風土人情、民俗與飲食文化。

各校學生代表化身「文化小大使」，穿着傳統民俗服飾，講解各地家鄉的飲食文化。

現場共設置18個攤位，由各校師生與家長用心構思佈置。

小朋友對籍貫文化的清晰認知與獨特見解，讓評審們給予高度肯定與讚賞。

大會邀請三位嘉賓擔任是次活動評審，分別為香港明愛副行政總裁盧伯榮神父、和富社會企業社區聯絡經理李蘇珊女士，以及教育事務主教代表助理胡艷芬女士，他們對各校攤位的精巧設計、師生與家長的積極投入，以及小朋友們對籍貫文化的清晰認知與獨特見解，給予高度肯定與讚賞。

「文化小大使」穿着傳統漢服、各地特色民俗服飾或廚師制服，向現場來賓及參觀者，講解各地家鄉的風土人情。

是次活動陣容鼎盛，共18所聯網學校參與，包括：天主教領報幼稚園、天主教聖多默幼稚園、香港仔聖伯多祿天主教小學、天主教明德學校、聖家學校、彩雲聖若瑟小學、樂華天主教小學、聖若翰天主教小學、坪石天主教小學、九龍塘天主教華德學校、聖博德學校、天主教聖母聖心小學、瑪利諾神父教會學校（小學部）、天主教領島學校、聖方濟愛德小學、石籬天主教小學、深井天主教小學、仁德天主教小學。