樂善堂辦免費骨質密度檢查　冀及早識別高風險人士預防骨質疏鬆

骨質疏鬆是一種常見的慢性骨骼疾病， 患者在初期往往沒有明顯徵狀，直至跌倒或骨折才發現問題。為了及早識別骨質疏鬆高風險人士，九龍樂善堂將於7月13日在大埔「藥健同心樂善堂社區藥房」舉辦免費超聲波骨質密度檢查計劃，透過初步篩查協助市民了解骨骼健康狀況，並鼓勵有需要人士盡快接受進一步檢查及治療。



「藥健同心樂善堂社區藥房」將於2026年7月13日(星期一)舉辦免費骨質密度檢查計劃。(樂善堂提供圖片)

活動將於7月13日上午10時至下午1時30分，以及下午3時至5時，在大埔寶湖道1號富．盈門地下2號舖的「藥健同心樂善堂社區藥房」舉行，共提供50個名額，費用全免，參加者須年滿18歲，成功報名者將透過WhatsApp收到確認通知。

樂善堂指出，骨質疏鬆屬常見慢性骨骼疾病，隨着年齡增長，人體骨質會逐漸流失，尤其女性踏入更年期後，由於體內雌激素下降，骨質流失速度會加快。此外，缺乏運動、日照不足、吸煙、酗酒，以及過量攝取咖啡因等生活習慣，亦會增加患病風險。

機構表示，骨質密度下降會令骨骼變得脆弱，增加骨折風險，其中髖關節骨折更是導致長者失能及死亡的重要原因之一。不過，隨着醫療技術進步，只要及早發現並接受適切治療，骨質疏鬆情況有望改善，因此定期接受骨質檢查十分重要。

「免費骨質密度檢查計劃」為市民進行骨質密度檢查，簡單評估骨質健康狀況。(樂善堂提供圖片)

是次免費檢查將利用超聲波儀器量度前臂骨質密度，為參加者作初步骨質健康評估。樂善堂強調，有關檢查屬篩查性質，不能作為骨質疏鬆的正式診斷，但有助市民了解自身風險，及早求醫接受進一步檢查及治療。

樂善堂表示，希望透過社區藥房提供更多基層醫療及健康教育服務，提高市民對骨骼健康的關注，鼓勵高危人士養成定期檢查習慣，從而及早介入治療，減低因骨質疏鬆而引致骨折及其他併發症的風險。