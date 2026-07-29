樂華南邨推長者單位安裝大門感應器　48小時無開關　關愛隊收通知

「我發現一位老人家在家已經過世四天。」76歲獨居長者章長青（章伯）是上海人，2014年來到香港，曾任職保安，見過長者失救的悲劇。半年多前，他得悉樂華南邨推出大門感應系統，便即參與。



本港長者人數上升，而且壽命漸長，故政府近年積極鼓勵長者居家安老。然而，不少長者也是獨居或雙老住戶。為提升長者居家安全，由樂華南關愛隊主辦、南九龍獅子會贊助的「長獅守．暖心頭」服務計劃，自2025年10月正式啟動，參考房委會「物聯網長者住戶大門開關訊息系統」，在樂華南邨長者單位安裝大門感應器，費用全免。



當大門連續48小時未有開關，系統即自動向關愛隊的微信小程序發出通報，關愛隊人員會即致電長者了解，如無回應會有人員上門，仍未掌握情況，才轉介房屋署按紀錄聯絡家屬。



立法會議員鄧家彪（左）和觀塘區議員李嘉恆（右）展示大門感應器。（李可榆攝）

計劃涵蓋邨內104戶長者住戶 累計收226次警報

觀塘區議員李嘉恆指出，計劃涵蓋樂華南邨104戶長者住戶。截至今年6月30日，系統共發出226次警報。

系統發現長者的大門48小時無開關，會向關愛隊的微信小程序發出通報。關愛隊接報後有對應機制跟進——先致電長者，未能聯絡則上門查問、再向鄰居打聽，仍未掌握情況則轉介房屋署按紀錄聯絡家屬。

13次轉介房屋署跟進 無出現長者在家中受傷或失救

在226次警報中，約八成透過電話直接確認安全，46次未能聯絡則上門查問，最終13次轉介房屋署跟進。所有13宗轉介個案最終均確認安全，無任何長者在家中受傷或失救的情況。警報主要原因為長者突發入院、外遊或返鄉探親而未預先通知。

他亦提到，部分長者或會對費用或個人私隱存有疑慮，惟計劃屬自願參與性質，費用全免；感應器亦不儲存任何個人資訊，無「監察行蹤」意圖。

觀塘區議員李嘉恆指出，截至2026年6月30日，系統共發出226次警報。（李可榆攝）

使用長者感嘆「終於有人發明出來了」

章長青在發佈會上感嘆說：「終於有人發明出來了！」他表示，系統發出警報後，義工致電及上門均無法聯絡章伯，遂聯絡其女兒，得悉他正值外遊至4月22日，於是暫停警報。然而在4月23日後多次致電仍無人接聽，再度查詢後得悉章伯因心臟不適入院。直至5月26日，義工成功聯絡章伯，確認其已出院回家，方解除暫停警報。

章伯（中）2014年來到香港，曾任保安，見過長者失救的悲劇。半年多前，他得悉樂華南邨推出大門感應系統，便即參與。（李可榆攝）

李嘉恆展示電腦上的警報系統。（李可榆攝）

鄧家彪：講了四年！促社署牽頭統籌 建立長者名冊

立法會議員鄧家彪表示：「我很希望政府，尤其社會福利署，真的擔個頭，統籌起來。」他指自己在立法會跟進長者名冊議題「講了四年」，直言「不明白為什麼社會福利署遲遲不做」，建議只需加多一欄「是不是獨居」。

他強調同一部門不應因「社會保障管經濟」與「社會服務關心老人」分開，「如果連同一個部門都各自為政是極不理想。」