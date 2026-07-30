城巴將軍澳線8.2起升級　796X延長服務改循環線　出紅磡慳10分鐘

城巴今日（30日）公布，下周日（8月2日）起將提升多條將軍澳路線。其中796X號線延長服務，時間為每日清晨5時25分起至翌日凌晨0時10分，並改以循環線模式運作，預計由將軍澳前往紅磡，預計可節省約10分鐘時間；790號線取道將藍公路直達佐敦及尖沙咀，並延長服務，提早至上午6時40分開出頭班車，下午繁忙時間則途經將軍澳工業邨；796P號線提早頭班車時間；797號線會調整行車路線。城巴升級安排一文看清。



790號線周一至周五（公眾假期除外）下午繁忙時間的指定班次，將途經將軍工業邨前 往尖沙咀。（城巴圖片）

796X號線的服務範圍將集中於往來將軍澳與紅磡、土瓜灣及九龍城一帶。（城巴圖片）

796X︰改循環線模式 將軍澳往紅磡省10分鐘車程

城巴公布，由下周日（8月2日）起，796X號線將精簡行車路線，並改以循環線模式運作，由日出康城公共運輸交匯處開出，途經將軍澳市中心、調景嶺及將軍澳隧道巴士轉乘站後，隨即取道觀塘繞道及啟德隧道，特快直達紅磡及土瓜灣一帶，其後沿現有路線返回將軍澳及日出康城，即由將軍澳前往紅磡，預計可節省約10分鐘車程。

796X號線升級後的最新路線圖。（城巴圖片）

796X︰延長服務時間 日出康城頭班車提早至清晨5時25分

796X號線並會延長服務時間，每日清晨5時25分起至翌日凌晨0時10分，提供日出康城開出的班次，隨着行車路線升級，由九龍灣前往紅磡的車程僅需約6分鐘，更便利坑口及寶琳的乘客利用將軍澳隧道巴士轉乘站，轉乘796X號線快速前往紅磡一帶。

796X號線延長服務時間，每日清晨5時25分起至凌晨12時10分。（城巴圖片）

790︰取道將藍公路 頭班車提早至上午6時40分

790號線同日起取道將藍公路，特快直達佐敦及尖沙咀，為切合市民出行模式轉變，790號線往九龍方向班次的服務時間將延長，提早至上午6時40分開出頭班車，尾班車亦延長至晚上8時。

另外，周一至周五（公眾假期除外）下午繁忙時間的指定班次，將途經將軍工業邨前往尖沙咀，以滿足通勤一族下班時段的交通需求。

790號線周一至周五（公眾假期除外）下午繁忙時間的指定班次，將途經將軍工業邨前往尖沙咀。（城巴圖片）

796P提早開頭班車 797調整行車路線覆蓋啟德社區

796P號線將軍澳站開往尖沙咀東方向，同日起將提早至早上6時40分開出頭班車；往返日出康城及啟德的797號線，亦會調整行車路線，進一步覆蓋啟德發展區、啟晴、德朗、麗晶花園及啟業一帶，帶來更深入社區的巴士服務。

796P號線將軍澳站開往尖沙咀東方向，同日起將提早頭班車的開出時間。（城巴圖片）

797號線將調整行車路線，進一步覆蓋啟德發展區、啟晴、德朗、麗晶花園及啟業一帶。（城巴圖片）

城巴︰密切留意營運情況 適時調整並加強服務

城巴表示，是次將軍澳區路線服務整合，旨在提升及理順區內巴士網絡各路線的定位，達致分工更明確、覆蓋更全面。城巴會繼續密切留意各路線的客量需求及營運情況，適時調整並加強服務。