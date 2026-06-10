氫能巴士｜城巴因商業理由棄五輛試驗項目　柴灣車廠棄裝加氫設施

政府近年積極推動本港應用氫能，並已原則上同意38個氫能源試驗項目，涵蓋交通運輸、基礎設施，以及工地氫能發電設備等應用。當局今日（10日）回覆立法會議員提問時確認，三個項目因商業理由，不再繼續試驗，其中包括城巴五輛氫能巴士試驗項目。



環境及生態局確認，城巴因商業理由，放棄其中五輛氫能巴士的試驗項目。

截至上月底，政府原則上同意38個氫能試驗項目。據環境及生態局向立法會提供的資料，其中三項由城巴提出，包括試用六輛氫能巴士以及在兩個車廠增設加氫設施。

環境及生態局回覆議員查詢時確認城巴因商業理由，放棄其中五輛氫能巴士的試驗，亦不會再在柴灣車廠設置加氫設施。

氫能垃圾車及跨境氫能貨車項目以商業理由叫停

另外，惠康環境服務有限公司的兩架氫能垃圾車，以及威信物流有限公司的兩架跨境氫能貨車項目，同樣因為商業理由不會再繼續。

局方強調有積極審視相關項目，並在確保安全的前提下，繼續推動創新應用落地。當局又指，氫能源跨部門工作小組在二月曾舉行會議，因應業界的意見及審批的經驗，經討論後制定了拆牆鬆綁的優化措施，以精簡審批程序。