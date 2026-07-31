觀塘偉樂街用地招標作充電兼加氣站　設的士、小巴充電上限價機制

政府今日（31日）公布，公開招標出售一幅位於觀塘偉樂街的新九龍內地段第6681號用地作電動車高速充電暨石油氣加氣站用途，用地面積為5896平方米，今年10月9日截標。發言人指，該用地亦提供較傳統油站更大可用作零售用途的面積，便利營運商靈活使用。



觀塘偉樂街專用石油氣加氣站。（資料圖片/蘇煒然攝）

用地面積5896平方米 加置石油氣加氣槍以替代現有觀塘氣站

環境及生態局發言人表示，出售的用地除用作電動車高速充電站，亦加入須設置石油氣加氣槍的要求，以替代因配合職業訓練局發展新校舍而須重置的觀塘偉樂街專用石油氣加氣站、即觀塘氣站。

今次出售的新九龍內地段第6681號用地面積為5896平方米，指定作電動車高速充電暨石油氣加氣站用途。發言人指，該用地亦提供較傳統油站更大可用作零售用途的面積，便利營運商靈活使用，以配合電動及石油氣車司機的需要。政府會視乎實際市場需要，適時揀選合適的油站用地，以轉型為高速充電站。

向電動的士及公共小巴 設充電上限價格機制

發言人補充，為鼓勵的士及公共小巴車主加快轉型至電動的士及電動公共小巴，各指定高速充電站對電動的士及電動公共小巴設立充電上限價格機制，指定高速充電站的營運商將不能向電動的士及電動公共小巴收取高於環保署每月公布的充電上限價格，而其他電動車的充電價格則由市場釐定。

充電及氣價上限價格詳情將於指定充電站及石油氣加氣站投入運作後，張貼於各指定地點，充電及氣價亦會分別在環保署及機電工程署網站定期公布，方便業界監察有關價格的變動。

觀塘偉樂街專用石油氣加氣站。（資料圖片/蘇煒然攝）

該幅土地的賣地文件，包括投標表格、招標公告、賣地條件及賣地圖則，已上載至地政總署網頁供公眾人士下載；賣地圖則會由即日起至截標前供公眾人士查閱。公眾亦可於即日起至截標前到香港北角渣華道333號北角政府合署6樓地政總署測繪處購買賣地圖則印刷本。招標詳情亦已於今日刊憲。