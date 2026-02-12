電動車路線圖｜政府料2035年增至50萬輛　目標高速充電樁達1萬支

政府今日（12日）公布《香港電動車普及化路線圖更新版》，繼續推行電動車普及化，以達致2050年前車輛零排放。環境局表示，會協調各政策局和部門的工作，建立以高速充電樁為骨幹的電動車充電網絡，包括將部分油站轉型為高速充電站等，期望2035年達到約1萬支高速充電樁，可支援約50萬輛電動車。



政府料2030年有29萬輛電動私家車

環境局指，電動車四年間增長四倍至超過14萬輛；估計在2030年，香港電動私家車的數量有望超過29萬輛，至2035年更可能趨近50萬輛。由於電動私家車普及化已經逐漸由市場力量主導，未來政府將主力完善配套設施，包括透過充電網絡建設、維修培訓及電池回收等，支援私家車綠色轉型。當局指，在2035年或之前停止新登記包括混合動力的燃油私家車的目標不變。

成立工作組引入更多電動商用車 以公共小巴為試驗

環境局指，電動商用車的技術和市場的發展整體仍然處於初期階段，以的士為例，目前全港有1.8萬部的士， 當中只有6%是電動車。政府逐步推廣達到規模化應用條件的商用車種，並計劃在今年進一步推出5,000萬元的電動輪椅的士資助計劃，循序漸進地逐步替換老舊石油氣的士。

至於未達規模化應用階段的電動商用車車種，政府將聯同業界成立工作小組，協助引入更具價格競爭力的電動車型號，並先以公共小巴為試驗對象，再視乎效果擴展到其他車種。當局亦會參考其他地區的標準，研究放寬最高車輛總重的限制，以引入更多電動商用車型號。

油站轉型為高速充電站 的士專用高速充電樁開始收費

政府正逐步將部分油站轉型為高速充電站，目前已售出三幅土地，預計當中兩個高速充電站會在今年初開始啟用。環境局指，未來政府會善用市場力量，透過政策導向建設以高速充電樁為骨幹的公共充電網絡，目標是在2030年有不少於4,000支高速充電樁，可支援約20萬輛電動車，並期望在2035年達到約1萬支高速充電樁，可支援約50萬輛電動車。

另外，為輔助電動的士快速補電，政府計劃在2027年年底前設置50支電動的士專用高速充電樁。其中位於大嶼山及西貢的12支專用高速充電樁，已全面投入運作並暫時免卻收費。當首批由油站改建而成的高速充電站投入運作時，的士專用高速充電樁會開始收費。

電動車充電技術ChaoJi推先導計劃

此外，為探討解決中國內地和香港電動車充電制式不同的問題，以及推動充電制式國際化，國家能源局與環境局將合作，就新一代電動車充電技術ChaoJi推出先導計劃，目標是在2027年完成ChaoJi香港充電示範站建設。

中華電力配合政府「高速充電樁獎勵計劃」，在供電範圍內協助識別約8,000個可供安裝高速充電樁的位置，讓業界更有效部署高速充電設施的建設計劃。（中電提供圖片）

中電：協助識別約8000個可供安裝高速充電樁位置

中華電力表示，會繼續透過電能專業及創新方案，積極配合《路線圖》的政策方向，推動電動車普及化及充電基建發展。中電稱會向工作小組介紹「電動車充電網絡管理平台」提升能源管理及優化電網規劃的功能，以及透過推出「電動車住宅分時段用電價目」，為住宅客戶提供更具彈性的充電選擇，藉以更有效運用電網資源及紓緩高峰期負荷。

在充電網絡方面，中華電力早前配合政府「高速充電樁獎勵計劃」，在供電範圍內協助識別約8,000個可供安裝高速充電樁的位置，供電動車市場持份者參考，讓業界更有效部署高速充電設施的建設計劃。

中電總裁羅嘉進表示，《路線圖》為電動車普及化訂立清晰而全面的發展方向，特別是為電動商用車規模化應用創造有利條件，公司會繼續與業界緊密協作，以電能專業持續擴展和優化供電網絡，並推出創新和多元的客戶支援服務，協助業界加快綠色運輸轉型。

中華電力的「電動車充電網絡管理平台」，透過整合電動車充電數據，分析本港不同地區的充電站使用率和使用模式，令公司更有效優化電網規劃和資源分配，支援電動車充電網路的擴展。（中電提供圖片）

港燈：正籌備年內推出住宅電動車分時段供電不同價目安排

港燈發言人表示，將繼續全力支持並配合政府推動電動車廣泛應用，已經為470個屋苑停車場提供供電容量、電力負荷及備用容量等評估資料，協助用戶規劃和建設充電基礎設施，涵蓋港島區合共逾5萬個車位。發言人表示，為配合政府推出的「高速充電樁鼓勵計劃」，港燈早前提供相關資料以協助政府製作港島區「電力供應可用性地圖」，便利營運商選址安裝高速充電樁，目前港島區已有約50支項目申請獲政府發出認可通知書。

言人表示，港燈正籌備將於年內推出住宅電動車分時段供電不同價目的安排，鼓勵電動車用戶在電力系統低用量的時候為電動車充電，為客戶提供更具彈性的充電選項，以響應更新版路線圖的政策方向