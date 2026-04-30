油站變充電站｜售曉光街地作電動車高速充電站　零售用途面積加大

政府今日（30日）公布，為配合車輛綠色轉型及電動車普及化策略，正式就觀塘曉光街77及79號的用地進行公開招標，指定用途為電動車高速充電站。



觀塘曉光街77及79號用地是政府將傳統油站用地轉型為高速充電站計劃的其中一環。（Google Maps）

招標用地是觀塘曉光街77及79號、新九龍內地段第6677號用地，佔地面積為1,022.1平方米，環境局指今次用地是政府將傳統油站用地轉型為高速充電站計劃的其中一環。政府早前已針對九龍灣、火炭、大埔、青衣及將軍澳等五幅油站用地進行公開招標。

政府今日（30日）公布，為配合車輛綠色轉型及電動車普及化策略，正式就一幅位於觀塘曉光街77及79號的用地進行公開招標，指定用途為電動車高速充電站。（資料圖片/鄭子峰攝）

環境局強調，今次推出的用地，可用作零售用途的面積較傳統油站更大，能讓營運商更靈活地配合電動車司機的多元化需求，政府未來會持續視乎市場實際情況，揀選合適的油站用地進行轉型。