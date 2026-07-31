靠背壟道、浙江街重建　6街封部份行人路　有隧道通港鐵土瓜灣站

政府今日（31日）刊憲，建議於土瓜灣浙江街、靠背壟道、江蘇街、美善同道、落山道及馬頭圍道一帶進行多項道路工程，以配合市區重建局在靠背壟道和浙江街推行的重建項目。



工程包括興建一條連接港鐵土瓜灣站的行人隧道，以及大幅重整區內行車道、行人路與行人過路處，並涉及公用設施改道及臨時封路安排。公眾如有反對，可於今年9月29日或之前，以書面形式向運輸及物流局局長提出。



2022年7月31日，靠背壟道/浙江街的重建項目中，日後地盤南面將提供約1,000個「首置」單位。（資料圖片／梁鵬威攝）

根據政府文件，擬建道路工程主要為配合市建局於靠背壟道及浙江街的重建計劃。根據政府公布的圖則（編號：KM11306）及工程說明，擬建項目涵蓋多項大型改建，亦會將部份道路封閉。

根據工程圖則及刊憲資料，受影響的街道共有6條，分別為靠背壟道、浙江街、江蘇街、美善同道、落山道及馬頭圍道。

市建局靠背壟道／浙江街重建項目工程圖則（編號：KM11306）。

各街道具體的封閉及改動安排包括：

1. 靠背壟道部份現有行車道及行人路被永久封閉，並改建為緊急車輛通道（EVA）、行人路或後巷；部份現有行人路及行人過路處被永久封閉，改建為行車道，以擴寬車道轉彎位；興建行人隧道：於靠背壟道與浙江街交界附近的地下層，興建一條直通港鐵土瓜灣站的地下行人隧道； 興建新行車道：配合重建劃分新的車路佈局。



2. 浙江街部份現有行車道及行人路被永久封閉，改建為緊急車輛通道及行人路；部份行人過路處被永久封閉並重組；與靠背壟道交界處進行地下開挖，建造連接土瓜灣站的行人隧道接口；重新調整與馬頭圍道及美善同道交界的車道路緣與行人過路處。



3. 江蘇街部份現有行車道及行人路被永久封閉，改建為後巷及緊急車輛通道；調整路口車道及行人路空間分配，重新設置行人過路處。



4. 美善同道部份現有行車道、行人路及後巷被永久封閉；部份封閉路段改建為行人路或緊急車輛通道，重新劃定後巷界線。



5. 落山道沒有全條永久封閉，主要針對與靠背壟道交界的轉角位進行改動，部份現有行人路及行人過路處被改建為行車道，以優化車輛轉彎半徑；重新鋪設及擴闊部份行人過路處路緣。



6. 馬頭圍道沒有全條封閉，僅影響轉入浙江街的路口邊緣位置；永久封閉路口部份行人路，改建為行車道及緊急車輛通道，以紓緩轉彎車流。



為配合施工，當局將行使《道路(工程、使用及補償)條例》（第370章）第17條賦予的權力，永久或暫時封閉施工區界限內的道路。在施工期間，當局指會視乎情況提供臨時通道及實施改道安排，如有需要亦會另行發出封路公告。

此外，當局亦擬行使條例第20條權力，要求公用事業機構改動施工區內的各類設施，包括氣體喉管、電力電纜及導管、水喉總管、排水管、電訊電纜等路線或位置，並於事後修補受影響路面。工程還包含水務、渠務、環境美化、街道照明以及安裝交通輔助設施等附屬工序。

市建局靠背壟道／浙江街重建項目位置圖。

市民如擬反對是次工程或道路使用，可以書面形式向運輸及物流局局長提出，並於通知書內說明其權益及受影響情況，同時提供聯絡資料。反對通知書須不遲於2026年9月29日送達。

市民可透過以下途徑遞交反對通知書：

郵遞或專人送達：投入香港添馬添美道二號政府總部東翼二樓入口處的運輸及物流局第六號投遞箱（收件時間為星期一至五上午8時至晚上7時，公眾假期除外）；

傳真：28684643；

電郵：gazettetlb@tlb.gov.hk

