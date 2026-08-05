城巴A20周日起直通何文田至港珠澳大橋　NA21改經長沙灣道深旺道

城巴今日（5日）公布，旗下多條機場快線下周日（9日）起將提升服務。其中A20總站改為以何文田為總站，另在港珠澳大橋香港口岸新增巴士站，即何文田及富榮花園居民可一程直達港珠澳大橋，往機場的行車時間料快約10分鐘，同時標誌所有城巴機場快線服務覆蓋機場及港珠澳大橋。



至於通宵路線方面，NA21改經長沙灣道及深旺道，覆蓋服務範圍至美孚、荔枝角、長沙灣、深水埗及南昌等，即海麗邨等多個屋苑受惠；而NA12在灣仔告士打道增設兩個巴士站。



城巴機場快線A20由8月9日起調整行車路線，何文田及富榮花園居民可一程直達港珠澳大橋。（城巴圖片）

城巴機場快線A20由8月9日起調整行車路線，何文田及富榮花園居民可一程直達港珠澳大橋。（城巴圖片）

城巴機場快線A20由8月9日起調整行車路線，新總站設於何文田，同時接通港珠澳大橋香港口岸。（城巴圖片）

A20號總站改何文田 該區居民往機場慳10分鐘

城巴表示，城巴機場快線A20周日（9日）起調整行車路線，新總站設於何文田，同時接通港珠澳大橋香港口岸，何文田及富榮花園一帶居民將可一程直達港珠澳大橋，往機場的行車時間預計能節省約10分鐘。

港珠澳大橋香港口岸巴士站由8月9日起實施新安排。（城巴圖片）

NA21改經長沙灣道及深旺道 美孚及海麗邨等居民受惠

城巴又指，城巴機場快線通宵路線NA21由同日起，將改經長沙灣道及深旺道，加強覆蓋美孚、荔枝角、長沙灣及南昌。

「西九四小龍」包括昇悅居、宇晴軒、泓景臺和碧海藍天，以及美孚及海麗邨的居民，日間可乘搭城巴機場快線A20、A21或A23，通宵時段可乘坐調整路線後的NA21，標誌該區居民首度享有日間及通宵往返機場及港珠澳大橋的服務。

城巴機場快線通宵路線NA21由同日起，將改經長沙灣道及深旺道，加強覆蓋美孚、荔枝角、長沙灣及南昌。（城巴圖片）

通宵路線NA12灣仔北告士打道增設兩巴士站

城巴並指，城巴機場快線通宵路線NA12由同日起，往市區方向將更深入灣仔北，在告士打道香港演藝學院及入境事務大樓新增巴士站。