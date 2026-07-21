柴灣海德園基座柴灣東公共運輸交匯處啟用　城巴9條巴士路線進駐

位於柴灣海德園第二期基座的柴灣（東）公共運輸交匯處正式啟用，共有9條巴士路線以該處為總站，其中全新的城巴路線770（來往港島東柴灣/小西灣與港島南田灣/華貴）以此為總站，往返中環、金鐘及灣仔三個核心商業區的780號線，亦改以海德園為總站。



另外，海德園附近巴士站亦有近30條城巴路線，將居民連通港九新界及機場，居民乘搭往返中環的788號線最快僅需16分鐘。



城巴策劃及車務編排主管黃漢中（中）、太古地產住宅業務總經理李愷淇（右）及太古地產住宅業務營業總監趙恩恩（左）。（太古地產圖片）

城巴780號線改以海德園為總站

柴灣（東）公共運輸交匯處一共9條巴士路線以該處為總站，城巴全新特快線770，以海德園為總站，往返太古坊及北角，也進一步覆蓋黃竹坑及香港仔等南區地點，全日大部分時間每20分鐘一班，每日提供服務。往返核心商業區中環、金鐘及灣仔的780號線，亦已改以海德園為總站，繁忙時間最密8分鐘一班。

其他停泊柴灣（東）公共運輸交匯處的巴士線，包括服務港島區的8H及49X號線，以及往返新界東的382、682、682A、682B及682P號線。

交匯處未來設小巴及的士站

太古地產指，海德園公共運輸交匯處未來會設有小巴站及的士站，可接駁港鐵柴灣站及其他港鐵站。太古地產住宅業務總經理李愷淇說，很高興與城巴合作，提供9條以海德園為總站的巴士路線，覆蓋港島區及新界東。城巴策劃及車務編排主管黃漢中說，城巴將會密切留意海德園居民需要，在有需要時提升巴士服務。