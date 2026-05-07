城巴下周一開辦東涌北路線E18及E28　工作日早上直達港島及九龍東

東涌北發展如火如荼，城巴公布下周一（11日）開辦兩條東涌北通勤路線E18及E28，服務翔東邨、迎東邨及裕雅苑等居民，每個工作日直達港島及九龍東。兩條路線都提供巴士轉乘優惠，乘客可分別在西區海底隧道或將軍澳隧道巴士站，轉乘其他城巴路線。



城巴公布5月11日開辦兩條東涌北通勤路線E18及E28。（城巴圖片）

城巴推出通勤路線E18及E28，首階段服務將以迎東邨巴士站作為起點。（城巴圖片）

E18及E28號線每個工作日（周一至周五）早上照顧翔東邨、迎東邨及裕雅苑居民的通勤所需。（城巴圖片）

E18及E28號線服務翔東邨、迎東邨及裕雅苑居民

城巴公布，全新通勤路線E18及E28，首階段服務將以迎東邨巴士站作為起點，每個工作日（周一至周五）早上服務翔東邨、迎東邨及裕雅苑居民。

E18號線接載乘客直達港島多個核心商貿區，包括中環、灣仔、銅鑼灣及北角，全程收費23.8元，班次為早上7時10分、7時30分及7時50分。

E28號線直達九龍中及九龍東，包括黃大仙、新蒲崗、九龍灣、觀塘及將軍澳，全程收費24.8元，班次為早上7時20分及7時40分。

E18號線接載乘客直達港島多個核心商貿區，包括中環、灣仔、銅鑼灣及北角，全程收費23.8元。（城巴圖片）

E28號線直達九龍中及九龍東，包括黃大仙、新蒲崗、九龍灣、觀塘及將軍澳，全程收費24.8元。（城巴圖片）

E18及E28號線西隧將隧有轉乘優惠

城巴又指，將為E18及E28號線提供巴士轉乘優惠，E18號線乘客可在西區海底隧道巴士轉乘站，轉乘多條城巴港島路線至堅尼地城、數碼港、香港仔及太古坊等。

至於E28號線乘客亦可在將軍澳隧道巴士轉乘站，轉乘其他城巴路線及享有車費優惠。乘客可查閱城巴專屬網頁，輸入指定路線號碼，獲取更多巴士轉乘優惠詳情。