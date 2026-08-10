全港最大　7000呎荃灣社區客廳開幕　陳國基：續物色合適地點開設

全港最大、佔地約7,000平方呎的荃灣社區客廳今日（10日)正式開幕，預計全年服務92,000人次，惠及約610個劏房戶。連同早前啟用的荃灣西社區客廳，兩個據點將覆蓋區內約1,100個劏房家庭。



政務司司長陳國基預計年底前社區客廳總數將達18間，會繼續積極物色合適地點，開設更多社區客廳。



全港最大佔地約7000平方呎的荃灣社區客廳8月10日開幕。（李可榆攝）

全港最大佔地約7000平方呎的荃灣社區客廳8月10日開幕。（李可榆攝）

今年第6間提早達標 陳國基：年底前再添3間

政務司司長陳國基出席開幕禮時指出，荃灣區是新界最多「劏房」的地區，很多單位甚至沒有獨立廚廁，連一部洗衣機都放不下。他表示，去年施政報告宣布今年推出6間新社區客廳，荃灣項目為今年第6間，已提早完成目標。全港社區客廳總數已增至15間，他預計年底前再有3間落成，總數將達18間，會繼續積極物色合適地點，開設更多社區客廳。

政務司司長陳國基出席開幕禮時表示，現時全港社區客廳總數增至15間，預計年底前再有3間落成，總數將達18間。（政府新聞處圖片）

荃灣社區客廳有同時讓8個家庭使用的共用廚房。（李可榆攝）

每日朝11晚10開放 設八爐廚房及音樂室

荃灣社區客廳是第八間面積超過4,000平方呎的社區客廳，項目位於華懋荃灣廣場5樓，由華懋集團撥出場地，仁濟醫院營運。開放時間為每日上午11時至晚上10時。

設施包括可同時讓8個家庭使用的共用廚房，尚有學童溫習空間和自助洗衣乾衣機，以及有鋼琴及音樂室、給青年人制作視頻的多媒體室，以及為新手媽媽而設的哺乳室。

社區客廳亦會主動按個別家庭情況，轉介合適的社會服務，提供生活資訊、社區資源介紹、親職教育及就業支援等，將有需要的家庭與各類社會資源連繫起來。

荃灣社區客廳有同時讓8個家庭使用的共用廚房。（李可榆攝）

荃灣社區客廳有同時讓8個家庭使用的共用廚房。（李可榆攝）

劏房少女獲專屬音樂空間

菀瀅熱愛鋼琴、木結他和電子結他。居於劏房時，隔音差令她只能在日間彎着腰小心彈奏。她說客廳的音樂室設備齊全，是她「不會打擾到任何人的練習空間」。

菀瀅（左一）在開幕式演奏「明天會更好」。（李可榆攝）

四口家擠120呎劏房感壓抑 社區客廳擴闊生活

美欽與丈夫及兩名子女居於約120平方呎劏房，平日亦要幫忙照顧妹妹的兩名孩子。她說家中廚房太小，煮食後滿屋油煙。來到社區客廳後，她參加手機班學應用程式，在婦女小組認識社區資源，最近更與其他會員一起研究食譜。她形容劏房生活「壓抑」，客廳解決了煮食困難，也讓她認識到朋友。