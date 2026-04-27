西環社區客廳開幕　料全年接待5.7萬人　陳國基三個心字談體會

西環社區客廳今（27日）開幕，實用面積約3,000平方呎，預計可以為380個「劏房」家庭提供服務，全年接待約5.7萬人次。政務司司長陳國基在開幕典禮致辭時表示，政府推進社區客廳計劃的步伐從未放慢，當局仍有一些項目在商討中，但因為尚未成熟，暫未能公布。



陳國基以三個心字分享對西環社區客廳的體會，分別為「貼心」、「悉心」及「愛心」，使客廳成為家的延伸。他指，政府會繼續凝聚社會各界的力量，共同為基層社群謀福祉，讓香港成為一個更加關愛、和諧的社會。



政務司司長陳國基今日（27日）出席西環社區客廳開幕典禮。（左五起）勞工及福利局常任秘書長劉焱、勞工及福利局局長孫玉菡、中聯辦副主任羅永綱、政務司司長陳國基、中聯辦港島工作部部長薛惠君、華潤集團董事王繼明、社會福利署署長杜永恒和其他嘉賓主持開幕禮。（政府新聞網圖片）

政務司司長陳國基（右一）今日（27日）出席西環社區客廳開幕典禮，參觀社區客廳設施，並與用戶交流。。（政府新聞網圖片）

政務司司長陳國基今日（27日）出席西環社區客廳開幕典禮，並在典禮上致辭。（政府新聞網圖片）

陳國基：中西區內不少「劏房」單位連獨立廚廁也沒有

陳國基表示，中西區是香港的核心商業和金融地帶，到處都是摩天大廈，高樓林立；但同時區內亦有不少舊式唐樓和商住大廈，裏面有不少「劏房」單位，居住環境細小，設施不足，有些甚至連獨立廚廁也沒有。在擠迫的環境下，小朋友只能在床上溫習功課，家庭成員缺乏共同活動的空間，長者也很難有社交機會。

他指，今日開幕的西環社區客廳，是繼今年2月啓用的西營盤社區客廳後，中西區第二個社區客廳。在這裏設立社區客廳，正正是要為有需要的街坊提供共享空間、多元設施及貼心服務，讓他們可以在這個溫暖角落放鬆身心、分享交流、連結社區。「我問他們是否常常來這裏，有很多街坊都說差不多每日都會到來，認為幫助到他們，甚至會邀請其他街坊一起來。」

政務司司長陳國基（右四）今日（27日）出席西環社區客廳開幕典禮，參觀社區客廳設施，並與用戶交流。（政府新聞網圖片）

累計已有13間社區客廳投入服務

陳國基續指，政府推進社區客廳計劃的步伐從未放慢。2026年才過了不到4個月，在社會各界的大力支持下，西環社區客廳已經是今年第四間新開幕的社區客廳。

計劃推出至今，全港已經有13間社區客廳投入服務，合共預計每年可以為超過6,300個「劏房」戶提供服務。他又指，西環社區客廳能夠順利啓用，實在有賴社會各界的慷慨支持、專業知識和服務熱誠。

政務司司長陳國基（右三）今日（27日）出席西環社區客廳開幕典禮，參觀社區客廳設施，並與用戶交流。。（政府新聞網圖片）

陳國基：體會到「貼心」、「悉心」及「愛心」

陳國基以三個「心」字來分享自己的體會，第一個心是「貼心」，他指走進西環社區客廳，首先感受到設計上的心思，這裏設有乾淨整潔的共用廚房和用餐間、客廳、小童遊戲及閱讀角等，不單有效滿足居民烹飪聚餐、親子活動等生活需要，更讓他們真正感受到家的便利與舒適。

他續指，第二個心是「悉心」，社區客廳為居民提供各式各樣的社區支援服務，例如社區服務諮詢及轉介、新來港人士適應輔導、就業資訊分享等，認為這是一個很好的中轉站，幫助轉介他們得到服務；第三個心是「愛心」，他指社區客廳最令他動容的，是處處充滿着人情味，並指這裏的工作人員和義工朋友很有愛心，很熱情，令居民很開心