荃灣西社區客廳開幕　設3D打印機、縫紉機等　料全年服務8萬人次

荃灣西社區客廳今日（8日）開幕，是今年第五間投入服務的社區客廳，除了共享廚房、自助洗衣乾衣設備等基本設施，亦設3D打印機、機械人、縫紉機等，供居民使用。政務司司長陳國基表示，預計每年可惠及500個「劏房」戶，全年服務8萬人次。



荃灣西社區客廳6月8日開幕。（政府新聞處相片）

荃灣西社區客廳6月8日開幕。（政府新聞處相片）

荃灣西社區客廳由香港基督教女青年會營運，並由邵氏基金會贊助場地、關愛基金資助，計劃為期三年。

政務司司長陳國基出席開幕禮時表示，荃灣區是新界最多「劏房」的地區，不少家庭要在狹窄空間裏煮飯或做功課；加上區內長者和新移民較多，但他們不熟悉社區支援網絡，所以該社區客廳將以創新模式，為他們紓緩生活壓力。

荃灣西社區客廳6月8日開幕。（政府新聞處相片）

他表示，荃灣西社區客廳實用面積約4,200平方呎，是全港第7間面積超過4,000平方呎的旗艦社區客廳，預計每年可惠及500個「劏房」戶，全年服務8萬人次。除了共享廚房、飯廳、學童學習空間、自助洗衣乾衣設備等基本設施，亦設3D打印機、機械人、縫紉機等額外設施，形容是「最高科技的社區客廳」，亦有助小朋友及早接觸創科。

他提到社區客廳有不少支援服務，包括課程及語文活動，協助新來港婦女融入社會；亦有功課輔導及兒童託管等，讓婦女可以「鬆一鬆」。社區客廳亦有社工可協助轉介服務，協助有特殊需要的家庭。

他說，「社區客廳試行計劃」推出約兩年半，其間共有14間社區客廳為有需要的家庭服務。他並透露今年稍後會再開設多四間社區客廳，惟暫不能透露詳情。