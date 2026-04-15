油麻地社區客廳開幕 設共享客廳、研習室等 料每年服務8萬人次
撰文：賴卓盈
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油麻地社區客廳今日（15日）開幕，設備餐工房、共享客廳、研習室、多用途活動室及浴室等設備，佔地近5,000平方呎。署理政務司司長卓永興致辭時表示，預計社區客廳全年可服務8萬人次，希望街坊們可善用各種設施和服務，提升生活質素。
油麻地社區客廳由星展基金會提供場地，東華三院營運，關愛基金提供項目資助。社區客廳佔地近5,000平方尺，主要設施包括備餐工房及清真備餐間、共享客廳、可作為自修空間及舉辦各類興趣班的研習室。此外，社區客廳亦有自助洗衣乾衣設備、兒童遊戲室、青年樂遊區、多用途活動室及浴室等。
署理政務司司長卓永興致辭時表示，預計社區客廳全年可服務8萬人次，希望街坊們可善用各種設施和服務，提升生活質素。他並感謝星展基金及東華三院，共同打造政、商、民合作的新範例。
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