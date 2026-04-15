油麻地社區客廳開幕　設共享客廳、研習室等　料每年服務8萬人次

油麻地社區客廳今日（15日）開幕，設備餐工房、共享客廳、研習室、多用途活動室及浴室等設備，佔地近5,000平方呎。署理政務司司長卓永興致辭時表示，預計社區客廳全年可服務8萬人次，希望街坊們可善用各種設施和服務，提升生活質素。



油麻地社區客廳今日開幕，署理政務司司長卓永興（右三）、勞工及福利局局長孫玉菡（左二）、星展香港行政總裁龐華毅（左三）和東華三院主席曾慶業（右一）等人一同主持開幕儀式。（東華三院提供）

卓永興致辭時表示，預計社區客廳全年可服務8萬人次，希望街坊們可善用各種設施和服務，提升生活質素。（東華三院提供）

油麻地社區客廳由星展基金會提供場地，東華三院營運，關愛基金提供項目資助。社區客廳佔地近5,000平方尺，主要設施包括備餐工房及清真備餐間、共享客廳、可作為自修空間及舉辦各類興趣班的研習室。此外，社區客廳亦有自助洗衣乾衣設備、兒童遊戲室、青年樂遊區、多用途活動室及浴室等。

署理政務司司長卓永興致辭時表示，預計社區客廳全年可服務8萬人次，希望街坊們可善用各種設施和服務，提升生活質素。他並感謝星展基金及東華三院，共同打造政、商、民合作的新範例。