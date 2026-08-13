11地區白紋伊蚊分布頗廣泛　九龍塘誘蚊指數最高　食環提3宗檢控

食環署今日（13日）公布8月份第二批白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，有11個監察地區誘蚊器指數超過5%，屬於黃色第二級別，代表白紋伊蚊分布頗為廣泛，其中九龍塘指數最高，達16.7%。



東區蚊患亦相對嚴重，柴灣的誘蚊器指數錄得16.1%，筲箕灣及西灣河錄得14.0%。食環署在跟進過程中，就東區一個地盤、一個公園和一個公共屋邨內發現有蚊子滋生情況，分別向地盤承建商、場地管理公司和屋邨管理公司提出共3宗檢控。



食環署人員巡視東區柴灣一學校，並向校方人員提供防蚊控蚊建議和技術支援。（政府新聞處圖片）

食環署公布8月份第二批、涵蓋16個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。其中， 東區和九龍城區的誘蚊器指數較高，4個監察地區均高於10％。密度指數方面，沙田市中心及火炭錄得2.6為最高，屬於紅色第三級別，代表在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊數量較多。

食環署公布8月份第二批、涵蓋16個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。

在跟進過程中，署方就在九龍城區發現兩個公園和一個屋邨內有積水或積水容器，分別向有關負責人發出共三張法定通知書，要求在限期內清除有關積水或積水容器。同時，署方就在東區一個地盤、一個公園和一個公共屋邨內發現有蚊子滋生情況，分別向有關地盤承建商、場地管理公司和屋邨管理公司提出共三宗檢控。

食環署人員在九龍城區一地盤舉辦防治蚊患講座，提高地盤員工防治蚊患的意識。（政府新聞處圖片）

在雨季期間，食環署會持續採取多項防蚊滅蚊措施，包括：

．跨部門協作：召開跨部門地區滅蚊專責小組特別會議，協調各相關部門及持份者（如建築地盤承建商、院校及物業管理公司），全面加強各場地的控蚊工作；

．精準風險評估：針對蚊患較嚴重的地點實施密集且具針對性的控蚊策略，包括加強巡查、清除現有及潛在的蚊子滋生地、施放殺幼蟲劑、以霧化處理殺滅成蚊，以及在合適位置設置捕蚊器；

．宣傳與教育：與相關部門及持份者攜手舉辦宣傳展覽，並派發宣傳單張與海報，提升公眾防蚊意識；及

．快速通報機制：通知各個訂閱快速通報系統的屋苑，提醒物業管理公司與住戶保持高度警覺，攜手落實防蚊滅蚊措施。

