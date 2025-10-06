中秋節2025｜交通安排、八大好去處一文看清　附天文台觀月錦囊

今日（6日）是中秋節，吃過團圓飯過後，便是外出賞月的好時間。傳統綵燈會以外，有哪些地方可感受中秋節氣氛？通宵過後又如何乘車回家？何時月出、何時「上中天」？一文看清。



10月5日中秋節前夕「迎月夜」，受颱風麥德姆影響天陰多雲，不過無損市民及遊客迎月，不少人到維園中秋綵燈會打卡觀賞。（廖雁雄攝)

1. 交通

運輸署公布，為配合中秋節慶活動，港島區包括大坑、銅鑼灣、山頂、香港仔、薄扶林、淺水灣及石澳及新界區包括屯門、荃灣及馬鞍山，多處地方今明兩日會實施封路及交通改道措施。上述地區的部分泊車位、的士站及公共小巴站亦會暫停使用。

各交通服務同時有特別安排。其中，中秋節（6日）港鐵主要路線通宵行駛；電車延長服務至翌日凌晨1時；天星小輪、新渡輪及港九小輪因應乘客需求加強服務等。

港鐵及輕鐵



．今日港鐵所有本地鐵路（不包括機場快線、迪士尼線及東鐵線來往羅湖或落馬洲站車程）將通宵行駛，港鐵巴士506、K51及K54A延長服務時間。港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線、南港島線、東涌線、東鐵線及屯馬線下午3時起加密班次。

．中秋節當日，輕鐵全日免費。7條輕鐵路線包括505、507、610、614P、615P、706及751通宵行駛。

巴士小巴



九巴加強多條路線服務，包括調整逾110條繁忙時間路線及特別班次開出時間。城巴下午安排繁忙時段班次提早開出，特別設有兩條熱門賞月景點路線：173R號線將由赤柱開出，接駁佐敦及尖沙咀；X9號線則由石澳開出，接駁北角、銅鑼灣及中環；近40條常規通宵路線將於當日按需求加強服務。

其他



九條專線小巴路線會延長服務時間，包括九龍專線小巴16、16A、19M、37M、54M、74；以及新界專線小巴20A、20C、101M，服務延長至7日凌晨1時30分至3時。

電車全日免費乘搭。部分電車延長服務至中秋節翌日（7日）凌晨1時，並會因應乘客需求情況加強服務。

天星小輪不會有延長服務安排，但會視乎乘客需求，調整往來尖沙嘴至中環、尖沙嘴至灣仔航線的服務。新渡輪及港九小輪會因應乘客需求情況加強服務。

2. 八大活動、打卡好去處

中秋好去處｜大坑舞火龍

銅鑼灣大坑舞火龍是至古以來的傳統習俗，相傳在十九世紀的一次中秋節前夕發生瘟疫，其中一名村民得到菩薩報夢，在中秋期間連續3晚圍繞整個村落舞火龍、敲鑼打鼓，就能驅走瘟疫，最後成功驅走瘟疫，成為了地區的習俗。至今更被列入為國家級非物質文化遺產，每年都吸引大批觀眾。

舉辦日期：10月5日-7日

時間：晚上7:30至10:30 （中秋節正日晚上10:30移至維園舉行，延至11:30結束）

地點：大坑



▼10月5日 中秋節前夕迎月夜大坑舞火龍▼



中秋好去處｜維多利亞公園綵燈會

今年中秋，政府在9月30日至10月7日於維多利亞公園一號至六號足球場舉行綵燈會。今屆綵燈會以「『喜樂·全城』──傳承躍動 喜迎全運」為主題，有高約12米的「火亮殊榮 花慶盛典」裝置、熊貓和竹林、「水中世界」，以及傳統紮作花燈等。

日期：9月30日至10月7日

時間：晚上6:30至11:00（中秋節正日延長亮燈至凌晨12時）

地點：銅鑼灣興發街1號維多利亞公園（一號至六號足球場）



▼10月5日 「迎月夜」市民遊客遊覽維園中秋綵燈會▼



中秋好去處｜灣仔藍屋花燈節

藍屋中秋節日籌委會今年以「悅夜月藍」為主題，再度與市民共慶佳節，重現石水渠街一帶獨特的節慶文化。今年將有超過700多顆手繪花燈在藍屋建築群及社區商戶店外懸掛，交織成絢爛燈海。

今年活動亦首辦「動物友善手繪花燈工作坊」，邀請貓狗、雀鳥甚至爬蟲類寵物，與主人一同創作花燈。藍屋公共空間亦會首次設置由社區街坊共同製作的2米高大型中秋「玉兔」手作藝術裝置，以及手繪轉角鏡。

日期：即日起至10月20日

亮燈時間：每晚6時至9時30分

地點：灣仔石水渠街72A號藍屋建築群、欄杆、空地及地鋪



中秋好去處｜大澳水鄉花燈節

每年民間組織「大澳非茂里」都會在中秋節主辦大澳水鄉花燈節，在吉慶街上懸掛了超過800個手繪紙燈籠，延伸於街巷之間。手繪燈籠全部由當地居民親手繪製，今年另外還設有超打卡的巨型月亮裝置。

日期：即日至10月26日

地址：大澳吉慶前街



中秋好去處｜大埔Lake House 10米高大型月亮、5米高粉霞月亮

大埔Lake House每年中秋節都會有賞月活動，今年亦不例外，活動有多個打卡位，包括白鷺湖10米大型月亮、草地上5米高的粉霞月亮，閃爍星空森林裝飾、玉兔等。

日期：9月27日至10月7日

時間：晚上6時至11時（最後入場時間：10:30pm）

地點：新界大埔滘紅林路2號



中秋好去處｜元朗大橋街市「燈籠街」

每逢中秋，元朗大橋街市的香燭店都會掛上近千個造型百變的手紥燈籠，搖身一變成為「燈籠街」，五光十色的燈籠高高掛，場面震撼。

日期：即日起至10月6日

時間：早上8:00至下午8:00

地址：新界元朗橋樂坊2號



中秋好去處｜利東街燈籠陣、LED火龍

每年中秋利東街的燈籠陣都會成為社交網站的「常客」，今年亦不外。灣仔利東街10月1日至26日舉行「喜魚映花月」綵燈會，逾800盞中式傳統燈籠及金魚燈籠將點亮利東街，寓意「年年有餘」、「花好月圓」。中秋節當晚更有「LED火龍舞鼓賀中秋」，金龍醒獅團舞動18米長LED夜光龍，配合噴煙效果和追珠互動。

綵燈會

日期：即日至10月26日

時間：10:00-23:00（每日下午17:00亮燈）

地點：灣仔利東街



LED火龍舞鼓賀中秋

舉辦日期：10月6日

時間：20:30-21:30

地點：灣仔利東街中庭、 皇后大道東入口、莊士頓道入口



中秋好去處｜啟德體育園燈籠5米發光玉兔

啟德體育園今年首度舉行中秋慶祝活動，在戶外擺放抱着月球燈飾的5米高的發光玉兔燈飾，並有幻彩泡泡燈光派對結合現場Busking與眾同樂。

日期：即日至10月13日

時間：早上10:00至晚上10:00（晚上6:00起亮燈）

地點：啟德體育園美食海灣



3. 天文台觀月錦囊

隨著颱風麥德姆遂步遠離本港，天文台署理高級科學主任呂旭昇今日表示，今晚中秋節天色會好轉，雖然早晚部份時間有機會多雲，但市民仍有機會在今明兩晚觀賞到月亮。

天文台預料，中秋節正日月出時間為傍晚5時27分，「上中天」時間為晚上11時43分。值得留意的是，滿月將於中秋節翌日，即10月7日（星期二）上午11時48分出現，屆時月球在香港地平線以下。

天文台指，若天氣情況許可，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的月亮。（資料圖片／梁鵬威攝）

天文台指，若天氣情況許可，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的月亮。（資料圖片／夏家朗攝）

觀月錦囊

10月6日中秋節

月出時間：下午5時27分

上中天（仰角72度）：晚上11時43分

月落時間：翌晨6時05分



觀月錦囊

10月7日中秋節翌日、追月

滿月：上午11時48分

月出時間：下午6時06分

上中天（仰角79度）：翌日（8日）凌晨零時34分

月落時間：翌晨（8日）7時10分

