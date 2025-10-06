中秋節｜數百人逼爆灣仔藍屋綵燈會　利東街人山人海賞18米夜光龍

中秋節人月兩團圓，本港各區舉行綵燈會及舞火龍等應節活動，適逢十一黃金周，中秋節正日晚上（6日）灣仔一帶聚集大批市民及旅客，數百人逼爆藍屋空地觀賞花燈，不遠處的利東街也人山人海，圍着18米長幻彩夜光火龍打卡，氣氛非常熾熱。



有市民身穿漢服歡度佳節，形容今年的中秋氣氛為近年最好；也有市民國慶及中秋節沒有選擇外遊，只為支持香港經濟。



灣仔藍屋掛滿逾700顆手繪花燈，交織成燦爛燈海，結合猜燈謎遊戲，與市民共慶佳節。（廖雁雄攝）

灣仔藍屋中秋佳節掛滿逾700顆手繪花燈

中秋節正日晚上（6日），本港各區都舉行綵燈及舞火龍等應節活動。其中灣仔藍屋自2022年起舉辦中秋花燈節，今年更掛滿逾700顆手繪花燈，交織成燦爛燈海，結合猜燈謎遊戲，與市民共慶佳節。

利東街人山人海，18米長幻彩夜光火龍由晚上8時半開始在街頭穿梭，吸引大批市民及旅客圍着觀賞。（廖雁雄攝）

藍屋建築群今晚7時許人頭湧湧，過百人在場打卡留念，目測大部份為本地居民，氣氛非常熾熱，甚至有數十人無法擠進藍屋空地，被逼出馬路打卡拍照，義工則在旁提醒注意安全。

有市民一家大小在做節後到來感受中秋氣份，自拍一張全家福照片。（廖雁雄攝）

利東街舉行18米長幻彩夜光火龍表演

數分鐘路程外的的利東街（又名囍帖街）同樣人山人海，18米長幻彩夜光火龍由晚上8時半開始在街頭穿梭，舞獅隊則在旁敲鑼打鼓，吸引大批市民及旅客圍着觀賞，目測港人與旅客各佔一半，氣氛同樣熾熱。

陳小姐認為利東街較為商業化，藍屋的本地文化氣氛更濃厚。（歐陽德浩攝）

有市民國慶中秋節無外遊只為支持本地經濟

陳小姐為了支持本地經濟，國慶節及中秋節沒有外遊。她大讚藍屋的花燈漂亮，認為利東街較為商業化，而藍屋的本地文化氣氛更濃厚，因此她昨日到此地一遊後，今日再特地帶同家人一起欣賞花燈，然後回家吃月餅。

鄧小姐大讚今年中秋節氣氛熾熱，街上掛滿美麗的燈籠。（廖雁雄攝）

新疆自駕遊後返港 灣仔豪食$300放題歡度中秋

鄧小姐國慶假期到新疆自駕遊，不久前才返回香港。她今晚在灣仔一間餐廳花費300元吃放題，然後再到藍屋拍照打卡，大讚今年中秋節氣氛熾熱，街上掛滿美麗的燈籠。

身穿漢服的林小姐形容今年的中秋氣氛為近年最好。（歐陽德浩攝）

漢服愛好者形容今年中秋氣氛為近年最好

林小姐每年都會身穿漢服慶祝中秋節，她認為利東街的夜光火龍更吸引，因此特地手持氣球到場打卡，接下將到維園欣賞燈飾，形容今年的中秋氣氛為近年最好。「前幾年我喺維園人流唔多，今年係好啲，氣氛係濃咗好多。」

此外，荃灣象山邨居民按傳統，在大廈天井掛起一串串燈籠，吸引居民出來賞月慶中秋。

10月6日晚荃灣象山邨居民在大廈天井掛起一個個燈籠，吸引居民出來賞月慶中秋。（鄭子峰攝)

