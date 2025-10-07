中秋節｜民安隊推微電影祝市民人月兩團圓　強調佳節恪守崗位

民安隊於中秋節發布一段微電影，講述一位走失的小朋友與母親重逢的溫暖故事，以祝願市民於佳節幸福溫暖，人月兩團圓。民安隊並叮囑市民，在這個中秋佳節，外出賞月和玩燈籠時，記得留意家人和小朋友的安全。民安隊表示，成員會在佳節恪守崗位，包括在維園疏導賞月人潮，也在大坑火龍旁維持秩序，市民萬一遇上緊急情況，民安隊準備好隨時幫忙，守護市民平安。



首8個月協助維持秩序及管理人群累計逾48000工時

故事講述一位母親和兒子失散後，焦急萬分地向民安隊求助。民安隊人員以同理心安撫她的情緒，隨即調動人手展開搜尋，後來更擴大搜索範圍，並調派另一支隊伍增援，最終在維多利亞公園尋獲小朋友。母子重聚的那一刻，兒子飛奔撲向母親的懷抱，這份團圓的喜悅，正是中秋節最珍貴的禮物，並強調親情總係最溫暖嘅依靠。

民安隊表示，一直守護香港，尤其在大型盛事和公眾活動中，總能看到民安隊隊員維持秩序、管理人群的身影，以確保活動順利進行，市民安全無虞。根據統計，2025年首8個月，民安隊隊員在社區服務中，包括人羣管理，已累積超過48,000工時。