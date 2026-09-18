銀礦灣泳灘古樹木麻黃枯乾有倒塌風險下周被移除　原址補種欖仁樹

康文署今日（18日）公布將於本月23日（周三）移除一棵位於大嶼山銀礦灣泳灘已枯萎的古樹名木，以保障公眾安全。



有關古樹名木是一棵木麻黃，高約26米。康文署解釋，去年7月開始發現樹木健康狀況轉差，經檢測後證實該樹受真菌感染，儘管署方已施放殺真菌劑並採取其他措施，但其健康及結構狀況持續惡化，今年4月樹枝及樹幹已完全枯乾。署方指移除樹木後，會於原址補種一棵欖仁樹。



康文署今日（18日）公布將於本月23日（周三）移除一棵位於大嶼山銀礦灣泳灘已枯萎的古樹木麻黃，以保障公眾安全。（古樹名木冊）

木麻黃受真菌感染

康文署表示，該棵木麻黃於《古樹名木冊》內的編號為LCSD IS／3。自去年7月開始，署方發現該樹木健康狀況轉差，出現樹冠稀疏、葉片萎黃及枝條枯死的情況，署方隨即加強對該樹的護養及檢查。經實驗室詳細檢測，證實該樹受真菌感染。

儘管署方已實施多項護養及風險緩減措施，包括施放殺真菌劑、改善土壤、鬆土、施肥及移除枯枝，該樹健康及結構狀況仍持續惡化。今年4月的檢查顯示，該樹的樹枝及樹幹已完全枯乾，亦未有新葉芽生長，確定該樹木已經枯萎。

木麻黃示意圖。（康文署網站）

康文署指枯樹有倒塌風險

鑑於該枯樹有倒塌風險，康文署建議移除該樹，以保障泳灘使用者及公眾安全。署方已透過發展局樹木管理辦事處向城市林務諮詢小組提出移除該古樹名木的建議，亦就此事諮詢了離島區議會，並獲得接納。

康文署發言人重申，署方會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，並只會在沒有其他可行的風險緩解方案下，才會考慮移除有問題的樹木。