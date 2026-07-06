13公頃三寶樹濕地遭霸佔破壞建工廠化蝦場　綠色和平實測73度高溫

撰文：梁祖饒
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《香港01》周一（6日）揭發三寶樹濕地公園範圍約9公頃、屬國際鳥盟認可的「重要野鳥及生物多樣性棲息地」，有興建「工廠化」養蝦場，非法霸佔3公頃官地；3月亦揭發另一養蝦場非法霸佔4.3公頃官地，兩蝦場佔地合共13公頃。
綠色和平稱，逾13公頃三寶樹濕地保育公園土地在近半年內兩度遭「工廠化」養殖場破壞，鋪設大量水管及巨型隔水布等設施，現場曾錄得73度高溫，致濕地失去原有的降溫作用，因此促請政府加強濕地法定保護地位，以生態保育為先，防止工廠養殖模式全面入侵逾50公頃三寶樹濕地。

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三寶樹濕地公園範圍另一處約9公頃土地，屬國際鳥盟認可的「重要野鳥及生物多樣性棲息地」，非法霸佔3公頃官地（紅色範圍）及填土，興建「工廠化」養蝦場。（香港01記者攝）
三寶樹濕地保育公園官地遭非法霸佔　建九公頃工廠化蝦場四公頃國際濕地、三寶樹保育公園官地被非法霸佔建工廠化養殖場三寶樹濕地霸佔者為養魚會理事　認買使用權不合法　政府指無出租非法霸佔濕地變工業養殖　林超英建議圍封追究　何俊賢籲執法國際濕地淪工廠化養殖場　01揭發後即拆　違法者漁護署資助照批

《香港01》周一（6日）揭發三寶樹濕地公園範圍約9公頃、屬國際鳥盟認可的「重要野鳥及生物多樣性棲息地」，有興建「工廠化」養蝦場，非法霸佔3公頃官地，建華集團副主席曾在場自拍，建華集團稱無佔用相關用地，惟未有解釋與蝦場有何關係。

今年3月《香港01》同樣揭發另一處濕地，有4.3公頃官地遭非法霸佔和破壞建養蝦場，兩蝦場佔地合共13公頃。

綠色和平項目主任黃雪媚稱，逾13公頃三寶樹濕地保育公園土地在2026年首半年內遭兩個「工廠化」養殖場破壞。（梁祖饒攝）

7公頃涉非法霸佔官地

綠色和平稱，2026年首半年已在三寶樹濕地保育公園範圍，發現兩個「工廠化」養殖場，分別霸佔4.3公頃及9公頃土地，合共13.3公頃，當中兩個養蝦場涉非法霸佔逾7公頃政府土地。

綠色和平項目主任黃雪媚稱，他們今年1月在米埔新村發現4.3公頃官地內設有「工廠化」養殖場，設有跑道養殖場及圓形養蝦池，漁塘設有黑色巨型隔水布。他們在6月再在近港鐵落馬洲站一帶，發現9公頃養蝦場，近40個漁塘鋪有巨型隔水布、水管及供電設施等，有水管埋藏至地底3米深，塘壆位置更鋪上了瀝青，相等於13個標準足球場。

綠色和平用熱成像探測儀探測，隔水布及瀝青分別錄得71.5度及73.3度高溫，較相鄰有植被覆蓋的塘壆高出近26度。（香港01記者攝）
綠色和平在三寶樹濕地公園的養蝦場，發現有水管埋藏至地底3米深。（綠色和平提供）

蝦場錄逾70度高溫　不利雀鳥繁殖生存

黃雪媚表示，現代化養殖場為提高產量，使用大量人工化建設，包括圓形養蝦池及巨型隔水布等設施，致原有生境消失。

團隊在現場用熱成像探測儀探測，隔水布及瀝青分別錄得71.5度及73.3度高溫，較相鄰有植被覆蓋的塘壆高出近26度。黃稱這證明了加設人工化設施，致濕地失去原有的降溫作用，亦破壞其吸收及儲存雨水的「海綿功能」，增加極端天氣雨洪水氾濫的風險，亦不利雀鳥繁殖及生存。

綠色和平項目主任黃雪媚表示，三寶樹濕地保育公園有養蝦場的水管埋藏地底約3米深。（梁祖饒攝）

過往三寶樹濕地範圍曾錄得逾90種雀鳥，包括41種保育級別的鳥種，包括全球極度瀕危黃胸鵐及全球易危的黑臉琵鷺。團隊在6月繁殖高峰期視察，都未見到過往常見的雀鳥在濕地繁殖。

憂50公頃三寶樹濕地全受害

綠色和平批評國際重要濕地缺乏把關機制，現行法例均屬「無牙老虎」，進行挖泥或建築工程不需申請環評，擔憂超過50公頃的三寶樹濕地都會發展成工廠式養殖場，促請政府盡快修復濕地，並防止工廠式養殖場入侵國際重要濕地，並加強濕地的法律保護地位。

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