13公頃三寶樹濕地遭霸佔破壞建工廠化蝦場　綠色和平實測73度高溫

《香港01》周一（6日）揭發三寶樹濕地公園範圍約9公頃、屬國際鳥盟認可的「重要野鳥及生物多樣性棲息地」，有興建「工廠化」養蝦場，非法霸佔3公頃官地；3月亦揭發另一養蝦場非法霸佔4.3公頃官地，兩蝦場佔地合共13公頃。

綠色和平稱，逾13公頃三寶樹濕地保育公園土地在近半年內兩度遭「工廠化」養殖場破壞，鋪設大量水管及巨型隔水布等設施，現場曾錄得73度高溫，致濕地失去原有的降溫作用，因此促請政府加強濕地法定保護地位，以生態保育為先，防止工廠養殖模式全面入侵逾50公頃三寶樹濕地。



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三寶樹濕地公園範圍另一處約9公頃土地，屬國際鳥盟認可的「重要野鳥及生物多樣性棲息地」，非法霸佔3公頃官地（紅色範圍）及填土，興建「工廠化」養蝦場。（香港01記者攝）

《香港01》周一（6日）揭發三寶樹濕地公園範圍約9公頃、屬國際鳥盟認可的「重要野鳥及生物多樣性棲息地」，有興建「工廠化」養蝦場，非法霸佔3公頃官地，建華集團副主席曾在場自拍，建華集團稱無佔用相關用地，惟未有解釋與蝦場有何關係。

今年3月《香港01》同樣揭發另一處濕地，有4.3公頃官地遭非法霸佔和破壞建養蝦場，兩蝦場佔地合共13公頃。

綠色和平項目主任黃雪媚稱，逾13公頃三寶樹濕地保育公園土地在2026年首半年內遭兩個「工廠化」養殖場破壞。（梁祖饒攝）

7公頃涉非法霸佔官地

綠色和平稱，2026年首半年已在三寶樹濕地保育公園範圍，發現兩個「工廠化」養殖場，分別霸佔4.3公頃及9公頃土地，合共13.3公頃，當中兩個養蝦場涉非法霸佔逾7公頃政府土地。

綠色和平項目主任黃雪媚稱，他們今年1月在米埔新村發現4.3公頃官地內設有「工廠化」養殖場，設有跑道養殖場及圓形養蝦池，漁塘設有黑色巨型隔水布。他們在6月再在近港鐵落馬洲站一帶，發現9公頃養蝦場，近40個漁塘鋪有巨型隔水布、水管及供電設施等，有水管埋藏至地底3米深，塘壆位置更鋪上了瀝青，相等於13個標準足球場。

綠色和平用熱成像探測儀探測，隔水布及瀝青分別錄得71.5度及73.3度高溫，較相鄰有植被覆蓋的塘壆高出近26度。（香港01記者攝）

綠色和平在三寶樹濕地公園的養蝦場，發現有水管埋藏至地底3米深。（綠色和平提供）

蝦場錄逾70度高溫 不利雀鳥繁殖生存

黃雪媚表示，現代化養殖場為提高產量，使用大量人工化建設，包括圓形養蝦池及巨型隔水布等設施，致原有生境消失。

團隊在現場用熱成像探測儀探測，隔水布及瀝青分別錄得71.5度及73.3度高溫，較相鄰有植被覆蓋的塘壆高出近26度。黃稱這證明了加設人工化設施，致濕地失去原有的降溫作用，亦破壞其吸收及儲存雨水的「海綿功能」，增加極端天氣雨洪水氾濫的風險，亦不利雀鳥繁殖及生存。

綠色和平項目主任黃雪媚表示，三寶樹濕地保育公園有養蝦場的水管埋藏地底約3米深。（梁祖饒攝）

過往三寶樹濕地範圍曾錄得逾90種雀鳥，包括41種保育級別的鳥種，包括全球極度瀕危黃胸鵐及全球易危的黑臉琵鷺。團隊在6月繁殖高峰期視察，都未見到過往常見的雀鳥在濕地繁殖。

憂50公頃三寶樹濕地全受害

綠色和平批評國際重要濕地缺乏把關機制，現行法例均屬「無牙老虎」，進行挖泥或建築工程不需申請環評，擔憂超過50公頃的三寶樹濕地都會發展成工廠式養殖場，促請政府盡快修復濕地，並防止工廠式養殖場入侵國際重要濕地，並加強濕地的法律保護地位。

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